پولادگر: کیمیا به سال ها انتظار پایان داد/مدال ارزشمندی کسب شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، سید محمد پولادگر پس از کسب مدال برنز توسط کیمیا علیزاده اظهارداشت: این مدال که با حجاب به دست آمد، خیلی ارزشمند است. این مدال به سال ها انتظار زنان ورزش ایران پایان داد و نخستین مدال آنان در تاریخ بازی های المپیک محسوب می شود.
وی ادامه داد: از خوشحالی نمی دانم چه بگویم. وقتی این مدال با حجال اسلامی و پاسداری از دین به دست آمد، ارزش بسیار بیشتری پیدا کرد.این مدال مبارک تمامی مردم و به خصوص زنان ایران اسلامی که در نهایت به آروزی خود رسیدند.
کیمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان با برتری مقابل حریفانی از کرواسی ، تایلند ، سوئد و شکست برابر نماینده اسپانیا موفق به کسب اولین مدال تاریخ ورزش بانوان ایران در المپیک شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.
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