پولادگر: کیمیا به سال ها انتظار پایان داد/مدال ارزشمندی کسب شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، سید محمد پولادگر پس از کسب مدال برنز توسط کیمیا علیزاده اظهارداشت: این مدال که با حجاب به دست آمد، خیلی ارزشمند است. این مدال به سال ها انتظار زنان ورزش ایران پایان داد و نخستین مدال آنان در تاریخ بازی های المپیک محسوب می شود.

وی ادامه داد: از خوشحالی نمی دانم چه بگویم. وقتی این مدال با حجال اسلامی و پاسداری از دین به دست آمد، ارزش بسیار بیشتری پیدا کرد.این مدال مبارک تمامی مردم و به خصوص زنان ایران اسلامی که در نهایت به آروزی خود رسیدند.