گیتی معینی بازیگر تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط فعلی برای بازیگران با بیان اینکه این روزها همه چیز براساس رابطه است، گفت: بازیگران نقش را می خرند، می فروشند و دیگر افرادی مثل ما نمی توانیم در این حوزه حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مدتی هم در برنامه «نقره بارون» در رادیو ایران اجرا داشت، اظهار کرد: من مدتی بود که فقط همین برنامه رادیویی را داشتم که در آنجا اجرا می کردم و به معضلات اجتماعی می پرداختیم اما همان هم قبل از ماه مبارک رمضان به پایان رسید. چند سالی است که در تلویزیون بازی نداشته ام و بسیاری از همکاران هم سن من نیز افسرده شده اند. ما مریض می شویم و نیاز به پزشک داریم اما حتی ممکن است پول پزشک را هم نتوانیم، پرداخت کنیم.

این بازیگر در ادامه با اشاره به دستمزدهای رادیو عنوان کرد: رادیو هر جلسه ۵۰ هزار تومان به ما می دهد و از مهر ماه سال ۹۴ تا ابتدای سال ۹۵ حدود یک میلیون و خرده ای برای من ریخته اند. ما معترض هم نمی شویم چون رادیو واقعا بودجه ای ندارد و من خودم هم سال هاست که با رادیو گره خورده ام و این حوزه را دوست دارم اما کار تصویر بودجه های مناسبی دارد درحالیکه به ما تعلق نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش خواسته سکه خود را که دستمزدش از یک سریال بوده است بفروشد، گفت: آن زمان دستیار تهیه کننده به من سکه ای داده بود که چندی پیش برای فروش آن رفتم اما به من گفتند که سکه تقلبی است.

این بازیگر همچنین ادامه داد: گاهی هم کار می کنیم، ابتدا مبلغی می دهند و بعد از آن باقی هزینه را نگه می دارند و یا می گویند. بعد از بازی دیگر نمی توانید عوامل کار را پیدا کنید و دستمزد خود را با آنها تسویه کنید.

معینی با اشاره به اینکه سرپرست خانوار است درباره پیشنهادهای کاری عنوان کرد: من اکنون پنج سال است که بیکارم و پیشنهادی ندارم و تنها یک روز در سریال «برادر» بازی کردم. آخرین بار هم قرار بود در سریال «در حاشیه ۱» بازی کنم و پنج روز هم آنجا کار کردم اما یک باره کنار رفتم و یک نفر دیگر را به جای نقش من انتخاب کردند و دلم را شکستند. آقای مدیری هیچ کس را نمی پذیرفت اما از من پذیرایی کرد و بعد چطور دلش آمد که من را به راحتی کنار بگذارد.