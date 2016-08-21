کنترل و مدیریت روان آب هاضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان با اشاره به اهداف تشکیل این شورا در مدیریت کلان منابع آب استان، اظهار داشت: وضعیت منابع آبی استان عادی نیست و اصلاح این رویه خواهان تدبیر و بلنداندیشی است.

وی اضافه کرد: به دنبال تامین منابع مالی و منابع جدید آبی در استان هستیم که در شورای پدافند غیرعامل استان نیز به حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید آبی تاکید شده است که در این میان می‌توان از دانش دستگاه های استحصال آب از رطوبت هوا استفاده کرد.

جادری به لزوم کنترل و مدیریت روان‌آب‌های موجود در استان اشاره کرد و بیان داشت: سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب روان آب در استان در حال هدر رفت است که نیازمند کنترل است و باید وزارت نیرو را نسبت به سد سازی و سایر روش‌ها برای کنترل این روان آب ها متقاعد به سرمایه‌گذاری کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان نیز با بیان اینکه توسعه سیستم آبیاری تحت فشار در فضای سبز بندرعباس در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: ۱۹۳ هزار مترمربع فضای سبز فاقد سیستم آبیاری تحت فشار در بندرعباس، به حدود ۵۰ هزار مترمربع رسیده است.

مسعود دالمن گفت: ۱۱۳ هزار اصله گونه‌های بومی شامل گل ابریشم و سایر گونه‌ها که مقاوم به کم آبی هستند، در شهر بندرعباس کاشته شده است.

این مسئول اضافه کرد: تا امروز ۱۴۲ هزار متر لوله‌گذاری برای تفکیک آب شرب از آب فضای سبز در بندرعباس انجام شده است.