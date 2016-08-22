به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه‌ دومین «مهرواره تئاتر ماه» روز گذشته ۳۱ مردادماه در حوزه هنری برگزار شد و کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: «مهرواره تئاتر ماه» در ابتدا به همت رحمت امینی آغاز شد که حرکت خوب و قابل توجهی بود. متاسفانه‌ معمولا مدیران جدید، فعالیت‌های مدیران قدیم را نفی می‌کنند اما من این‌گونه نیستم. باید حرکت و قدم‌های خوب و ارزنده را ادامه داد و ما امسال دوره‌ دوم این رویداد را برگزار می‌کنیم تا ادامه دهنده‌ حرکتی ارزشمند باشیم.

به تئاتر و هنرمندان شهرستان‌ها اعتقاد دارم

وی افزود: به تئاتر و هنرمندان شهرستان‌ها اعتقاد دارم و از این رو گزافه نیست اگر بگویم تئاتر استان‌ها، اساس و پایه‌ تئاتر حرفه‌ای کشور بوده و هست که در خیلی اوقات مورد بی‌مهری و کم‌لطفی قرار گرفته است. پس لازم و ضروری است تا تئاتر استان‌ها و شهرستان‌ها توسط متولیان متعدد تئاتر در لایه‌ها و سطوح مختلف، مورد مراقبت بیشتری قرار گیرد.

این بازیگر تئاتر و سینما عنوان کرد: مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به سهم و نوبه‌ خود، در توجه به تئاتر شهرستان‌ها، همواره سعی و ابرام داشته و برگزاری دومین «مهرواره‌ تئاتر ماه» نیز تلاش دیگری در همین راستا ست. این رویداد میزبان ۹ گروه نمایشی برگزیده از مراکز استانی است و مجموعه‌ای از هنرمندان جوان و پیشکسوت استان‌ها این گروه‌ها را تشکیل داده‌اند که با استعداد و توانمندی‌های خود، بارها در عرصه‌ها و رویدادهای گوناگون تئاتری، خوش درخشیده‌اند.

زارعی در پایان سخنان خود تاکید کرد: معتقدم اگر تعامل مضاعفی بین تئاتر پایتخت و تولیدات نمایشی مراکز استانی جریان یابد، بهرمندی آن، نصیب بدنه‌ تئاتر کشور خواهد بود. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با تمام وسع و توان خود، تلاش خود را برای توسعه‌ تئاتر مردمی و متعهد در همه‌ مراکز استانی به کار خواهد گرفت تا نور امید طالع تئاتر شهرستان‌ها درخشان‌تر از همیشه تلالو یابد.

خبر برگزاری جشنواره‌های مناطق تئاتر سوره ماه از نیمه‌ دوم سال

در ادامه این مراسم مهدی حبیبی معاون هنری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری، طی سخنانی گفت: واحدهای هنرهای نمایشی مراکز استانی حوزه هنری، جزو واحدهای فعال محسوب می‌شود و مبلغی حدود ۶۰۰ میلیون تومان در سال صرف برنامه‌ها و تولیدات این واحدها می‌شود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن توسط مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به مدیریت کوروش زارعی صورت می‌پذیرد. به نظر می‌رسد در دوره‌ آتی ملاحظات استانی، جدی‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد اگر چه که در دوره‌ قبلی با مدیریت رحمت امینی نیز قدم‌هایی همچون برگزاری همین «مهرواره تئاتر ماه» برداشته شد.

وی به ضعف و کمبود متن نمایشی جهت استفاده‌ هنرمندان مراکز استانی اشاره و اظهار کرد: به نظر می‌رسد در بخش نمایشنامه و متون نمایشی با کمبود و ضعف مواجه هستیم که در این بخش نیز تمهیداتی اندیشیده شده و آقای زارعی برنامه‌ای جدی برای برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سطح استان‌ها در نظر گرفته‌اند که امیدواریم شاهد ثمرات آن به زودی باشیم. امیدواریم شاهد تولید متون و نمایش‌هایی باشیم تا جریان‌سازی مدنظر حوزه هنری بیشتر محقق شود.

این مدیر فرهنگی همچنین از برگزاری جشنواره ای مناطق تئاتر سوره ماه در نیمه‌ دوم سال خبر داد و گفت: جشنواره‌ تئاتر سوره ماه، رویدادی است که هنرمندان استان‌ها توجه ویژه‌ای به آن دارند. گمانم بر این است که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، دوره‌ جدید این جشنواره در بخش منطقه‌ای در نیمه‌ دوم سال برگزار خواهد شد و ان‌شاءالله با طراحی جدید، بیست و پنجمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر سوره ماه در ابتدای سال ۹۶ برپا می‌شود که بعدا جزئیات آن توسط مرکز اعلام خواهد شد.

همکاری‌های حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تئاتر بیشتر شود

مهدی شفیعی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: حوزه هنری پیشینه‌ای بسیار درخشان در تولید تئاتر دارد و امیدوارم با مدیریت جدید مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و با حضور کوروش زارعی، شاهد اتفاقات خوبی در بخش تولید نمایش‌های حرفه‌ای با موضوعات ارزشی باشیم چه بسا در دوره‌ رحمت امینی نیز شاهد تولیدات ارزشمندی بودیم.

وی با تاکید به تئاتر استان‌ها اظهار کرد: چندان به عبارت تئاتر شهرستان‌ها معتقدم نیستم. منشأ آنچه که در تئاتر تهران اتفاق می‌افتد هنرمندانی‌اند که با قومیت‌های مختلف، صرفا ساکن تهران هستند.

این مدیر فرهنگی هنرمندان تئاتر را شریف، نجیب و متعهد توصیف و اضافه کرد: «مهرواره تئاتر ماه» حرکت خوبی است که در آن گروه‌ها از استان‌ها برای اجرای آثارشان به تهران بیایند اما آروزی همه‌ ما و تئاتر ما، وجود جریان مستمر تولید و اجرا در همه‌ شهرهای کشور است. اینکه مکان و فضاهایی وجود داشته باشد تا تماشاگران غیرتهرانی بتوانند در شهر خود تماشاخانه‌ منحصر به تئاتر داشته باشند. ساخت مجموعه‌های تئاتر شهر در مراکز استانی و شهرهای دیگر، چند سالی است که در حوزه برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته و امیدوارم تمام شرایط تولید مستمر تئاتر در تمام شهرها فراهم آید. البته باید عرض کنم وضعیت تئاتر مراکز استانی حوزه هنری- به لحاظ وجود پلاتوها و برنامه‌ریزی مشخص برای تولید- بهتر از تئاتر استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ولی امیدوارم با حرکت‌های انجمن‌های نمایشی شاهد اتفاقات مبارکی در تئاتر استان‌ها باشیم.

مهدی شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد تا همکاری‌های حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌ تئاتر بیش از گذشته شکل گیرد.

در این مراسم، کلیپی در پاسداست شهدای غواص مدفون در حوزه هنری پخش شد که در آن بازیگران تئاتر حوزه هنری به این شهدای گمنام ادای احترام می‌کردند.

در پایان نیز با اهدای لوحی از احسان جانمی و مسلم سلیمانیان به عنوان کارگردان‌های حاضر در «مهرواره تئاتر ماه» تقدیر شد.

اجرای این مراسم بر عهده سروش طاهری بود و در آن مدیران و هنرمندانی چون محسن مومنی شریف، مجید مصلحی، رحمت امینی، غلامرضا منتظری، حمید شاه‌آبادی، محمدرضا خاکی، حسین فرخی، اصغر همت، داریوش اسدزاده، خسرو شهراز، محسن حسینی، فرهاد بشارتی، محمود صابری، رضا فیاضی، پیام فروتن، ارمغان بهداروند، امیرحسین شفیعی، کاوه مهدوی، بهزاد خداویسی، مصطفی محمودی، حمید کاکا سلطانی و... حضور داشتند.

زنگ افتتاحیه‌ دومین «مهرواره تئاتر ماه» توسط داریوش اسدزاده هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر کشور، نواخته شد.