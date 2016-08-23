دیدگاه امام موسی صدر درباره مواجهه تربیتی با جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین نشست ماهانه «اندیشه و عمل»، چهارشنبه ۳ شهریورماه در موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام مسعود آذربایجانی، در خصوص موضوع مواجهه تربیتی با جوانان بررسی دیدگاه امام موسی صدر، به سخنرانی می پردازد.

مسعود آذربایجانی متولد ۱۳۴۲ در اصفهان است که رشته الکترونیک را در دانشگاه صنعتی اصفهان خواند و به‌طور همزمان در حوزه علمیه اصفهان مشغول فراگیری دروس طلبگی شد. آذربایجانی پس از هجرت به قم، دروس سطح عالی (رسائل، مکاسب و کفایه) را به پایان رساند و از دروس خارج فقه و اصول اساتید برجسته حوزه قم نیز بهره‌مند شد. او دوره کامل اصول فقه را نزد آیت الله سید علی محقق، تفسیر را نزد آیت الله عبدالله جوادی آملی و اسفار را در محضر آیت الله حسن حسن زاده آملی تلمذ کرد.

حجت الاسلام آذربایجانی، سال ۱۳۷۹ در مقطع دکتری رشته کلام جدید (فلسفه دین) تربیت مدرس قم پذیرفته شد و در زمینه روانشناسی دین به تحقیق و پژوهش پرداخت و در حال حاضر مهم‌ترین حوزه تخصصی او روان شناسی دین، اخلاق اسلامی و فلسفه دین است.

«روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز»، «درآمدی بر روان شناسی دین» و «روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی» از تالیفات دکتر آذربایجانی است.

سی و سومین نشست اندیشه و عمل، چهارشنبه ۳ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر واقع در میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شهید شریعتی، جنب مسجدالرضا، پلاک ۱۰، واحد ۲ برگزار می‌شود.