نیکول کیدمن و کالین فارل با هم مقابل دوربین رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کار فیلمبرداری درامی با عنوان «کشتن گوزن مقدس» به تهیه کنندگی المنت پیکچرز تهیه کننده «اتاق» شروع شد.

فیلمبرداری این فیلم در کنتیکات شروع شده و بار دیگر کالین فارل را در فیلمی که کارگردان و تهیه کننده آن یورگوس لانتیموس کارگردان‌ «خرچنگ» است در کنار هم قرار داده است.

نیکول کیدمن در این فیلم در نقش همسر فارل بازی می‌کند و بری کوگان بازیگر «۷۱ دقیقه»، رافی کسیدی بازیگر «سرزمین فردا»، سانی سالجیک بازیگر «صحبت نشده»، بیل کمپ بازیگر «۱۲ سال بردگی» و آلیشیا سیلورستون بازیگر «بی‌کلید» در آن بازی می‌کنند.

شماری از تهیه کنندگان فیلم تحسین شده ‌«خرچنگ» یا «لابستر» و فیلم برنده اسکار «اتاق» کار تهیه این فیلم را برعهده دارند.

در این فیلم فارل در نقش استیون جراحی کاریزماتیک بازی می کند که با تغییر رفتار پسر نوجوانی که او زیر بال خود گرفته، ناگهان زندگی ‌او نیز زیر و رو می‌شود و او باید قربانی بدهد تا از این وضع رها شود.

لانتیموس و افتیمیس فیلیپو همکار همیشگی او، فیلمنامه این فیلم را نوشته‌اند.

«خرچنگ» برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن ۲۰۱۵ شد و «دندان سگ» اثر دیگر لانتیموس جایزه بخش نوعی نگاه کن ۲۰۰۹ را دریافت کرد. او برای این فیلم نامزد بخش اسکار خارجی‌زبان هم شده بود.