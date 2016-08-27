به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۱ سال تلاش برای راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است این شبکه را صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه همزمان با هفته دولت، رسما رونمایی کند.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود.

امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از تعاریف مدنظر اعلام شده است. با این حال دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت و ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه از دیگر الزاماتی است که در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.

رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در فاز نخست صورت می گیرد و پس از آن قرار است فاز دوم این شبکه در دهه فجر امسال و فاز سوم و نهایی این شبکه همزمان با روز جهانی ارتباطات در اردیبهشت ماه سال ۹۶ به بهره برداری کامل برسد.

در فاز نخست اتصال ۶۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پرسرعت، راه اندازی مراکز داده و اتصال دسترسی های داخلی به شبکه های توزیع محتوا بدون مسیریابی خارجی محقق شده است و در فاز دوم قرار است ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه متصل شوند.

مراسم رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.