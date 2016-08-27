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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

«زمناکو» در «سینما روایت» نقد می‌شود

«زمناکو» در «سینما روایت» نقد می‌شود

مستند «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان پور در نود و دومین جلسه «سینما روایت» اکران و نقد و بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زمناکو» ساخته مهدی قربان پور درباره جوانی است که هنگام بمباران شیمیایی حلبچه توسط حکومت صدام در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ (۲۵ اسفند ۱۳۶۶) از سرزمین مادری اش جدا شده و سال هایی از زندگی خود را در ایران سپری می کند و به دنبال هویت از دست رفته خود است.

این مستند سینمایی تا به حال جوایز متعددی چون تندیس بهترین فیلم و بهترین پژوهش هفدهمین جشن خانه سینما و جایزه بزرگ بین الادیان سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر، جایزه «شهید آوینی» و تندیس بهترین کارگردان از نهمین جشنواره «سینما حقیقت» را دریافت کرده است.

«سینما روایت» این هفته با حضور عوامل مستند «زمناکو» و منتقدان و کارشناسان سینما به نقد و بررسی این  مستند خواهد پرداخت.

نود و دومین جلسه «سینما روایت» روز یکشنبه ۷ شهریور ماه راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد. حضور در این جلسه برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 3753056
عطیه موذن

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