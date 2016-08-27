۶۰ پروژه ورزشی در استان همدان در دست تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس ورزش و جوانان نهاوند ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: در استان همدان طی هفته دولت سال جاری ۲ سالن سرپوشیده ورزشی یک مورد در روستای «رزینی» شهرستان نهاوند که امروز شاهد بهره‌برداری بودیم و دیگری در روستای کرفس از توابع شهرستان رزن افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی به کلنگ زنی زمین پروژه های ورزشی در روستاهای تویسرکان اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک نیز کلنگ ساخت مجموعه ورزشی روستای «بابا قاسم» نهاوند به زمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته در دولت تدبیر و امید ۱۷ پروژه ورزشی در استان همدان به بهره‌برداری و افتتاح رسیده است، گفت: با افتتاح این ۱۷ پروژه در استان همدان ۴۱ هزار مترمربع به فضای ورزشی استان اضافه و موجب افزایش ۱۰ درصدی سرانه ورزشی استان شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه باوجود افتتاح این ۱۷ پروژه همچنان با سرانه استاندارد فضای ورزشی فاصله‌داریم، گفت: سرانه کنونی فضای ورزشی در استان همدان به ازای هر نفر ۷ دهم مترمربع است که با تکمیل ۶۰ پروژه در دست‌ساخت در استان سرانه ورزشی استان همدان یک مترمربع به ازای هر نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی شهرستان نهاوند ۶۵ صدم مترمربع است، ابراز امیدواری کرد با تکمیل ۱۰ پروژه ورزشی که در شهرستان نهاوند در دست احداث است سرانه فضای ورزشی شهرستان نهاوند نیز به ۷۵ صدم مترمربع خواهد رشید.

وی گفت: امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها که نقش به سزایی در توسعه ورزش استان همدان دارد شرایط برای رسیدن به سرانه استاندارد فراهم شود چراکه تأثیر ارزنده‌ای در رشد و توسعه ورزش استان در سطح ملی، کشوری خواهد داشت.

رئیس سابق ورزش و جوانان نهاوند نیز در ادامه این نشست ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید اداره ورزش و جوانان نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند دارای زمینه و پتانسیل‌های خوبی درزمینهٔ های مختلف است.

سعید کولیوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان نهاوند، گفت: طرح ازدواج آسان یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین فعالیت‌های ورزش و جوانان شهرستان نهاوند ازلحاظ دنیوی و معنوی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار و ۷۱۱ نفر در برنامه‌های اوقات فراغت اداره ورزش نهاوند شرکت کردند، گفت: طی سال گذشته ورزشکاران جوان شهرستان در رشته‌های مختلف ورزشی موفق به کسب بیش از ۳۴۷ مدال رنگارنگ منطقه‌ای، کشوری، بین‌المللی، آسیایی و جهانی شده‌اند.