به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع آثار ارسال شده در بخش پویانمایی ۷۰ اثر بود که هیات انتخاب از این تعداد، ۱۸ فیلم را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره انتخاب کرده است.

فیلم سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند، «ذوالجناح» ساخته امین رهبر، «مقتل» به کارگردانی حسین صافی، «حر» ساخته حسین صفارزادگان، «قصه بابا» به کارگردانی محسن شکرطلب، «مردی که خودش را کشت» ساخته هادی محمدیان، «عشق مادر سرباز کوچک» به کارگردانی فاطمه حسنی، «علی اصغر» ساخته حامد حاج ملاعلی، «دشنه» ساخته محمد صادق محمد پورمیر، «دخیل» به کارگردانی بهاره فرزد و هاجر عبدی، «خورشید نینوا» به کارگردانی علیرضا فرمانی، «حبیب بن مظاهر»، «عاشورایان ۱» و «عاشوریان ۲» ساخته ناهید صمدی امین، «عصر خاتون» به کارگردانی رضا انصاریان، «علمدار کربلا» ساخته نسرین قلی بیگان، «لالایی حضرت رقیه (س)» به کارگردانی مریم پورعلی اکبری و «شاهد» ساخته زهرا عسگری از آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلم های انیمیشن نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند.

پیش از این قرار بود این جشنواره از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه برگزار شود اما با توجه به اینکه جشن خانه سینما در ۲۲ شهریور ماه برگزار می شود، دست اندرکاران اجرایی جشنواره «چهل چراغ» به منظور احترام به جشن خانه سینما، مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی را در تاریخ ۲۱ شهریور ماه برگزار می کنند.

نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع زندگی امام حسین (ع) از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ شهریور ماه و بین اعیاد قربان و غدیر در تهران برگزار می شود.