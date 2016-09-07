پوشش کامل جشنواره «چهل چراغ» از شبکه سه/ مردم داوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین دوره جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) و فرهنگ حسینی و عاشورایی چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه با حضور حسین یاری، سخنگوی این جشنواره برگزار شد.

یاری در این نشست با اشاره به اینکه نخستین دوره «جشنواره مردمی فیلم و عکس چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) و فرهنگ حسینی و عاشورایی به مرحله پایانی خود رسیده، توضیح داد: طی روزهای پیش رو، شاهد برگزاری آیین های افتتاحیه، هفته اکران آثار، نمایشگاه های عکس و پوستر و اختتامیه جشواره به همراه تقدیر از برگزیدگان خواهیم بود.

وی در ادامه به بیان اطلاعات آماری جشنواره پرداخت و توضیح داد: از میان قریب به۲ هزار اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره در ۱۳ بخش با قالب های سینمایی، ویدئویی، فیلم داستانی کوتاه، فیلم کوتاه و فیلم بلند مستند، پویانمایی، فیلمنامه و فیلم موبایلی و همچنین نزدیک به ۶ هزار اثر در قالب های عکس آماتور، عکس حرفه ای و پوستر، ‌۳۰۴ اثر به بخش مسابقه این رویداد فرهنگی و هنری راه پیدا کرده است.

سخنگوی جشنواره مردمی فیم و عکس چهل چراغ گفت: با توجه به اینکه رویکرد موضوعی جشنواره تمرکز بر ساحت مقدس حضرت سید الشهدا (ع)، فرهنگ عاشورایی و به طور ویژه اربعین حسینی به عنوان تجلی گاه عشق و ارادت به امام حسین (ع) است، تمامی اعضای محترم هیأت های انتخاب و داوری جشنواره که ۷۰ نفر از فرهیختگان و چهره های برجسته حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه هستند تمام توجه خود را برای انتخاب آثار برجسته و برگزیدن آثار شاخص از میان تمامی راه یافتگان بخش مسابقه معطوف کرده اند، تا علاوه بر معرفی این آثار، خط مشی این جشنواره موضوعی را متناسب با ساحت محتوایی آن برای دوره های آتی، روشن و آشکار کنند.

به گفته یاری آیین افتتاحیه نخستین دوره جشنواره، شامگاه روز یکشنبه ۲۱ شهریور مصادف با شب عید سعید قربان در محل تالار همایش های کوثر تهران، به همراه مراسم تجلیل و تقدیر از برگزیدگان بخش های عکس، پوستر، فیلمنامه و فیلم موبایلی با حضور چهره های فرهنگی، هنری، اصحاب رسانه و عموم مردم برگزار می شود. این در حالی است که در مراسم افتتاحیه از مقام هنری داود میرباقری به پاس خلق آثار خاطره انگیز و به یادماندنی در سینما و تلویزیون تجلیل خواهد شد.

وی درباره نمایش آثار راه یافته به بخش مسابقه نیز بیان کرد: آثار برگزیده از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روزهای ۲۳ تا ۲۷ شهریور در پردیس سینمایی ملت تهران اکران خواهد شد. ضمن اینکه آثار منتخب بخش عکس نیز در گالری پردیس سینمایی ملت به نمایش درخواهد آمد. در کنار اکران آثار منتخب، برنامه های جنبی ویژه ای تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاه آثار عکس و پوستر جشنواره، سمینارهای آموزشی متناسب با قالب های آثار جشنواره با حضور اساتید برجسته سینما، سمینارهای تخصصی با محوریت هنر و فرهنگ عاشورایی، نمایش های آیینی و همچنین مراسم استقبال از هنرمندان و عوامل فیلم های سینمایی بخش مروری بر سینمای امام حسین (ع) اشاره کرد.

سخنگوی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش دیگری از این نشست رسانه ای به داوری مردمی آثار شرکت کننده در جشنواره اشاره کرد و گفت: انتخاب و داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره در تمامی بخش ها انجام شده است. نکته قابل توجه اینکه در بخش سینما، تنها انتخاب صورت گرفته و داوری این بخش به صورت مردمی برگزار می شود. به همین منظوراز ۲۰ تا ۲۷ شهریور، هر شب، برنامه ای زنده از پردیس جشنواره به روی آنتن خواهد رفت که علاقمندان می توانند این برنامه را از شبکه ۳ سیما مشاهده، و با آرا خود، برگزیدگان بخش سینما را به این جشنواره معرفی کنند. مجری این بخش از برنامه که از شبکه سوم سیما پخش می شود به عهده احسان علیخانی است و نحوه مشارکت و رای دادن مردم نیز از طریق پیامک خواهد بود. البته با همراهی معاونت سیمای جمهوری اسلامی و مدیران شبکه های تلویزیونی، هر روز گزارشی از روند برگزاری جشنواره از شبکه های مختلف سیما پخش می شود.

یاری ادامه داد: با توجه به رویکرد ویژه این جشنواره در حمایت از تولید آثار مرتبط با موضوع جشنواره، کارگاه های آموزشی ویژه ای با حضور اساتید شاخص به منظور بهره مندی از توانایی ها و تجارب آنها در آموزش جوانان علاقمند به حوزه های هنر و رسانه پیش بینی شده که بر این اساس بیش از ۲۰۰ از هنرجویان جوان در کارگاه های فیلمسازی، کوتاه داستانی، فیلمسازی مستند، فیلمنامه و داستان، عکس و گرافیک و پوستر شرکت می کنند که تمامی این ۲۰۰ نفر آثار تولید شده خود را با حمایت دبیرخانه جشنواره برای شرکت در دوره بعدی ارائه خواهند کرد. این مجموعه کارگاه ها همزمان با هفته اکران آثار برگزار خواهد شد.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با بیان اینکه آثار شرکت کننده در جشنواره در پنج کشور و پنج استان کشورمان به نمایش گذاشته خواهد شد، به آیین اختتامیه جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: آیین اختتامیه جشنواره و مراسم تجلیل از برگزیدگان سایر بخش ها روز ۲۸ شهریور ۹۵ مصادف با ایام عید ولایت و عید سعید غدیر خم، برگزار می شود.

حسین یاری در پاسخ به اینکه این جشنواره برای حمایت از تولید آثار در سالهای آتی چه برنامه ریزی مدونی دارد، گفت: من در مقام سخنگو می توانم بگویم این جشنواره در پی است تا بستری فراهم کند که علاقمندان در حوزه فیلمنامه نویسی با موضوعاتی که مد نظر این جشنواره است دست به خلق اثر بزنند و این جشنواره از آنها حمایت می کند تا به مرحله تولید برسد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان برگزاری بین دو عید قربان و غدیر این جشنواره توضیح داد: از ابتدا قرار نبود که این جشنواره در فاصله اعیاد قربان و غدیر خم برگزار شود زیرا برنامه ریزی های به شکلی بود که می خواستیم در ایام شعبانیه این جشنواره را برگزار کنیم اما استقبال از جشنواره به قدری بود که داوری آثار طول کشید. ضمن اینکه این جشنواره شکل محتوایی دارد و به زندگی و شخصیت امام حسین (ع) می پردازد و شکل سوگواره ندارد. اما چون در حال حاضر نزدیک به ایام محرم این جشنواره برگزار می شود حس می شود که می توانست کمی دیرتر حتی در ایام محرم نیز برگزار شود. به هر صورت محتوای این آثار با نگاه به تعزیت امام حسین (ع) نیست بلکه به آزادگی و ایثار و مهر ورزی و مهربانی در وجود مبارک این امام بزگوار آثار تولید شده است. شاید در این جشنواره فیلمی ببینید که در آن هیچ اسمی هم از امام حسین(ع) نیامده باشد. با این رویکرد به نظر مناسب برپایی در چنین اعیادی است.

یاری در پایان با اشاره به حضور خود به عنوان سخنگوی این جشنواره نیز اظهار کرد: من بدون اغراق می گویم که همه ما به خاطر تعلقاتمان به صاحب جشنواره است که در این جشنواره حضور پیدا کرده ایم. من هیچ علاقه ای به فضاهای جشنواره ای و کارهای این چنینی و حتی مصاحبه ندارم ولی حس کردم وظیفه دارم در این حرکت سهیم باشم و اگر شانه خالی کنم دچار خسران می شوم.