اعلام جوايز جشنواره مردمی فيلم و عكس «چهل چراغ»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل‌چراغ»، در اولین گام از برگزاری، بیش از ۱۵۱۵ سکه، به برگزیدگان خود اهدا می‌کند.

بر اساس اعلام حسین یاری سخنگوی این جشنواره، میزان جوایز در بخش‌های مختلف جشنواره اعلام شد که برای اساس در بخش فیلم داستانی بلند (بالای ۴۰ دقیقه) در قسمت جایزه ویژه، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین دستاورد فنی هنری، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد به هر کدام از برگزیدگان یک سفر زیارتی عتبات عالیات و به ترتیب ۴۰ عدد نیم سکه تا۴۰ عدد ربع سکه، تعلق می‌گیرد.

در بخش فیلم داستانی کوتاه (زیر ۴۰ دقیقه)در قسمت جایزه ویژه، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین دستاورد فنی و هنری نیز مانند بخش‌های فیلم داستانی بلند به برگزیدگان یک سفر زیارتی عتبات عالیات و به ترتیب ۴۰ عدد نیم سکه تا۴۰ عدد ربع سکه اهدا می شود.

به گفته سخنگوی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل‌چراغ»، در بخش مستند بلند (بالای ۴۰ دقیقه) در قسمت جایزه ویژه، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین پژوهش و بهترین دستاورد فنی هنری و در بخش مستند کوتاه (زیر ۴۰ دقیقه) در بخش‌های ذکر شده به برگزیدگان جشنواره، یک سفر زیارتی عتبات عالیات و به ترتیب ۴۰ عدد نیم سکه تا ۴۰ عدد ربع سکه، تعلق می‌گیرد.

در بخش انیمیشن در قسمت جایزه ویژه، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین دستاورد فنی هنری به برگزیدگان یک سفر عتبات عالیات و به ترتیب ۴۰ عدد نیم سکه تا۴۰ عدد ربع سکه اهدا خواهد شد.

نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل‌چراغ» در نظر دارد تا در بخش فیلم‌های موبایلی حداکثر ۴۰ ثانیه ای به نفرات اول تا سوم به ترتیب، ۱۵، ۱۰ و ۵ ربع سکه به همراه یک سفر کربلای معلی، اهدا کند.

همچنین در رشته عکس حرفه‌ای، در بخش مجموعه عکس به نفرات اول تا سوم علاوه بر سفر زیارتی کربلا، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ ربع سکه و در بخش تک عکس، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ ربع سکه، همراه یک سفر زیارتی کربلا، اهدا می‌شود.

طبق اعلام سخنگوی این جشنواره در بخش عکس آماتور نیز سه جایزه اهدا می شود که به نفرات اول تا سوم ۱۵، ۱۰ و ۵ ربع سکه همراه با یک سفر زیارتی به عتبات عالیات، تعلق خواهد گرفت.

اما در بخش فیلمنامه بلند به نفرات اول تا سوم علاوه بر سفر زیارتی کربلا به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۲۰ ربع سکه و در بخش فیلمنامه کوتاه به برگزیدگان اول تا سوم به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ ربع ، به همراه سفر زیارتی کربلا، اهدا خواهد شد.

در بخش پوستر این جشنواره نیز یک سفر زیارتی به همراه ۹۰سکه به برگزیدگان اهدا می‌شود که به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۲۰ ربع سکه تعلق خواهد گرفت.

جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» از ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ و همزمان با اعیاد شعبانیه در تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ فرصت دارند تا براساس فراخوان آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.