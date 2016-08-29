افزایش پرواز بندرعباس – کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرودگاه های استان هرمزگان، محمود امانی بنی با اشاره به این خبر افزود : با توجه به وعده داده شده در خصوص افزایش خطوط پروازی و توجه ویژه به در خواست مکرر مردم پس از بر برقراری پرواز مسیر بندرعباس کرمانشاه افزایش آن نیز در دستور کار قرار گرفت و پس از رایزنی های فراوان در این خصوص از شنبه ۱۳ شهریور ماه شاهد اضافه شدن یک پرواز دیگر در این مسیر خواهیم بود.

امانی بنی گفت این پرواز در روزهای شنبه هر هفته توسط یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت آسمان انجام خواهد شد و ما همچنان پیگیر افزایش بیشتر خطوط هوایی خواهیم بود .

امانی بنی با اشاره به اهمیت افزایش پرواز در رشد و توسعه ی شهر بندرعباس و ارتقاء خدمات رسانی به مردم افزود: با توجه به جایگاه ویژه ی بندرعباس افزایش خطوط هوائی در مسیرهای مختلف باعث رونق روزافزون استان و بویژه صنعت گردشگری آن خواهد شد .

امانی بنی با اعلام افزایش پرواز در مسیرهای مختلف از جمله تهران ، شیراز ، مشهد چند شهر دیگر گفت : الویت اول ما برقراری پروازهای مسیرهای جدید به بندرعباس بوده و در این زمینه رایزنی های مختلفی در حال انجام است و قطعا با توجه به وعده های داده شده شاهد رشد خوبی در روند پروازی فرودگاههای استان خو.اهیم بود .