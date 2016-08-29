به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر کرمانشاه که به دلیل عدم حضور اکثریت اعضا در روز گذشته به امروز موکول شد، باز هم به نتیجه نرسید.

بر اساس این گزارش در جلسه امروز عصر در ابتدا ۱۱ عضو شورا حضور داشتند که با ترک جلسه توسط ۲ عضو شورا جلسه از رسمیت افتاد و نتیجه ای به دنبال نداشت.

احسانی، موسوی اجاق، باقری، زین الدین، مراد قلی، گوهری، احمدزاده، جعفری، رضایی، زرافشانی و غلامی ۱۱ نفر حاضر ابتدایی جلسه بودند که در ادامه زرافشانی و غلامی جلسه را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با احتساب جلسه روز گذشته این دومین جلسه بدون نتیجه انتخاب هیئت رئیسه شورا خواهد بود.