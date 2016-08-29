واژگونی و سقوط خودرو به کانال آبیاری در دزفول/ مرگ کودک ۴ ساله 

عبدالحسین معظم فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۴ و ۲۲ دقیقه امروز دوشنبه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی دزفول، خبر واژگون شدن یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سقوط آن در کانال آبیاری اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلافاصله از سوی ستاد فرماندهی عملیات، اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره یک (مرکزی) به محل حادثه واقع در پشت شهرک انجیرک اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول عنوان کرد: در این حادثه جوانی حدود ۲۰ ساله ساکن شهرک انجیرک به همراه برادرزاده چهار ساله خود در حین رانندگی دچار حادثه شده که منجر به واژگونی خودرو و سقوط در کانال کشاورزی می شود.

معظم فر اضافه کرد: در این حادثه راننده جان سالم به در برد ولی کودک چهار ساله در آب کانال غرق شد.

وی در پایان گفت: آتش نشانان به محض رسیدن در محل، ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص ایمن ‌سازی و تثبیت خودرو اقدام به غواصی برای پیدا کردن جسد کودک کردند که پس از یک ساعت و نیم تلاش بی وقفه و به کمک اهالی منطقه سرانجام جسد وی درون کانال کشف و بیرون آورده شد، پس از آن اقدام به بیرون آوردن خودرو توسط جرثقیل سازمان کردند.