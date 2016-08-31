به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در دیدار با «ﻫﺎﻧﺲﻫﻮرﺳﺖ ﮐﻨﮑﻠﻮﺳﮑﯽ» دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی؛ پیشنهاد ایجاد مرکزمطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای را با همکاری اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مطرح کرد.

وی افزود : این مراکزمی‌تواند با هرشکلی که اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی جنوب آسیا (ایسا) تشخیص دهد، راه اندازی شود و ما نیز دراین زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی برپژوهش‌های منطقه ای تاکید کرد وگفت : اگر در" ایسا " به این امر توجه وملاحظات منطقه‌ای درنظرگرفته شود قطعا این برنامه‌ها بهتر پیش خواهد رفت.

ربیعی بخش اعظمی از اقتصاد ایران را درصندوق‌های کشوردانست و گفت : ظرفیت بسیار خوبی دراین صندوق‌ها آماده شده است و امیدواریم درتبادل نظر با "ایسا" این ظرفیت‌ها افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد : ما سازمان بازنشستگی کشوری را ازبحران خارج و ایده‌ها و آرمان‌های خوبی را دنبال کردیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه به نابرابری ها وخشونت های موجود در آن‌ها، گفت : برای دست یابی مناسب این کشورها به یک رفاه نسبی و تامین اجتماعی مناسب هنوز راه زیادی درپیش است.