به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» گفت: سینما «آبادان» این شهر که دوازه سال تعطیل بوده است در روز ملی سینما به شکل نمادین بازگشایی می‌شود، پس از آن سینما در روز شکست حصر آبادان، ۵ مهرماه در آیینی ویژه و با حضور مسئولان حوزه هنری، هنرمندان، مدیران سینمایی و مسئولان استانی رسما بازگشایی شده و شروع به فعالیت رسمی می‌کند.

وی درباره وضعیت سینماهای حوزه هنری بیان کرد: حرکت حوزه هنری برای بازسازی سینماها، احداث سالن‌های تازه و ارتقای وضعیت نمایش در سینمای ایران از سال‌ها قبل شروع شده است و در یک نمودار منظم و صعودی رو به جلو است. قطعا همه سینماهای این نهاد، کیفیت یکسان ندارند، اما تلاش این مجموعه رساندن همه سالن ها به درجه مطلوب است. این که سینماهای ایران فرسوده و بعضی از آنها متعلق به پنج دهه قبل هستند، شامل کل ناوگان سینمایی این سرزمین می‌شود و مختص سینماهای زیر نظر حوزه هنری نیست. ندیدن ضعف‌های بی شمار مجموعه سینماداری ایران و تمرکز بر ضعف سینماهای حوزه هنری و نادیده گرفتن تلاش‌ها برای ارتقای سیستم نمایشی کشور از سوی حوزه هنری بی‌انصافانه و غیر حرفه‌ای است.

مدیر عامل موسسه بهمن سبز از سینماهایی که طی این سال‌ها بازسازی شده نام برد و توضیح داد: سینماهای بازسازی شده در این سال‌ها عبارتند از هویزه مشهد با هشت سالن، قدس مشهد با دو سالن، بهمن سبزوار، عصر جدید گرگان (دو سالن)، سپهر ساری، بهمن آمل (دو سالن)، بهمن قزوین (دو سالن)، هجرت کرج (دو سالن)، بهمن سنندج (سه سالن)، آزادی کرمانشاه، قدس همدان (دو سالن)، بهمن ملایر، استقلال خرم‌آباد (دو سالن)، سپاهان اصفهان (دو سالن)، بهمن کاشان (سه سالن)، یاسمن شاهین شهر، بهمن شهرکرد، سعدی شیراز، قیام شیراز، بهمن بوشهر (سه سالن)، اکسین اهواز، بهمن اهواز، شاهد تهران (سه سالن)، پیام تهران، استقلال تهران، سپیده تهران (دو سالن)، آزادی تهران (پنج سالن) و دهکده المپیک، بهمن آزادشهر و بهمن بهشهر.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است سینماهایی که به حوزه هنری تحویل داده می شود، معمولا یا تعطیل بوده‌اند مثل سینما آبادان شهر آبادان که ۱۲ سال فعالیتی نداشته است، یا مخروبه اند مثل دو سینمایی که در آبادان به ما تحویل داده شد. بعضی از این سینماها مثل سینما فلسطین اصفهان قرار بود ویران شوند و تغییر کاربری دهند، اما با تلاش بهمن سبز، احیا و به ناوگان نمایشی کشور اضافه شده‌اند. سینما فلسطین همدان هم مدت‌ها تعطیل بود و پس از بازسازی توسط بهمن سبز، آغاز به کار کرد. این سینماها، سینماهای فعال و پررونقی نبوده اند با تلاش حوزه هنری و همکاری بعضی از استانداری‌ها، شهرداری‌ها و موسسه سینما شهر که در بخش تامین تجهیزات به ما کمک می‌کند، وضعیت این سینماها تغییر کرده و قابل استفاده می‌شوند.

مدیر عامل موسسه بهمن سبز تاکید کرد: در دو سال گذشته موسسه بهمن سبز، بیش از هر موسسه دیگری در بازسازی سینماها تلاش کرده است. بازسازی سینما آفریقای مشهد، فلسطین همدان (سه سالن)، بهار گز، فرهنگ فولادشهر (دو سالن)، فلسطین اصفهان، پیام تهران و شاهد تهران (دو سالن) در این دوران اتفاق افتاده است.

کاظمی گفت: حوزه هنری یک ریال بودجه عمرانی ندارد، بازسازی‌ها از محل درآمد سینماها و کمک موسسه‌ سینماشهر در بخش تجهیزات و نیز پشتیبانی استانداری‌ها و شهرداری ها و مشارکت صاحبان صنعت و تجارت انجام می‌شود. تجهیزات دیجیتال سینماهای حوزه هم با قریب به اتفاق سینماهای دیگر فرقی ندارد و در سطح آن ها است. حوزه هنری، خود را محدود به پایتخت نکرده است و کوشیده است در کل کشور و برای همه ایرانیان سالن هایی استاندارد و مناسب آماده کند.

مدیر عامل موسسه بهمن سبز گفت: بخشی از فروش خوب سینماهای ایران در سال ۹۵ متعلق به سینماهای حوزه هنری است. این نکته را فراموش نکنیم که جریان بازسازی ها و افزوده شدن تعداد صندلی ها، آمار مخاطبان سینمای ایران را افزایش داده است و تاثیر سینماهای حوزه هنری در این روند صعودی غیرقابل انکار است