به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از هفته اول مسابقات مقدماتی جام جهانی از ساعت ۲۱ فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف قطر می‌رود. در همین راستا قرار است که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس، کریم باقری مربی این تیم و محمود خوردبین برای حمایت از تیم ملی ایران به ورزشگاه آزادی بروند.