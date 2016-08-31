به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از هفته اول مسابقات مقدماتی جام جهانی از ساعت ۲۱ فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف قطر میرود. در همین راستا قرار است که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس، کریم باقری مربی این تیم و محمود خوردبین برای حمایت از تیم ملی ایران به ورزشگاه آزادی بروند.
سرخپوشان به حمایت تیم ملی می روند؛
برانکو، باقری وخوردبین مهمانان ویژه دیدار ایران - قطر
برانکو ایوانکوویچ، کریم باقری و محمود خوردبین برای تماشای دیدار تیم ملی برابر قطر به ورزشگاه آزادی خواهند رفت.
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