به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای شهر اردبیل، ذکی اله خوشبخت با ۱۲ رأی به عنوان رئیس شورا، لیلا تقوی با ۱۲ رأی به عنوان نایب رئیس شورا، ناصر ناطق درآبادی با ۱۱ رأی به عنوان دبیر اول شورا، سلامت صفری با ۱۳ رأی به عنوان دبیر دوم شورا، علی هدایتی با ۱۳ رأی به عنوان سخنگوی شورا و سید غنی فروزان با ۱۰ رأی به عنوان خزانه‌دار شورا انتخاب شدند.

همچنین ترکیب کمیسیون‌های مختلف شورای شهر اردبیل با رأی‌گیری از بین اعضای شورا مشخص شد. بطوریکه در کمیسیون برنامه، بودجه و مالی علی هدایتی با ۹ رأی در مقابل حسین افسانه با چهار رأی به سمت ریاست این کمیسیون منصوب شد و ناصر ناطق درآبادی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون و همچنین علیرضا سلیمانی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

در کمیسیون ایثارگران ذکی اله خوشبخت به عنوان رئیس، ولی نعمتی به عنوان نایب رئیس و سلامت صفری در به عنوان منشی انتخاب شدند؛ در عین حال در کمیسیون فنی و عمرانی علیرضا سلیمانی به عنوان رئیس، رحیم آقازاده به عنوان نایب رئیس و علی هدایتی به عنوان منشی رأی مثبت شورا را از آن خود کردند.

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سید غنی فروزان با هفت رأی در مقابل اسفندیار هوشیار با شش رأی به عنوان رئیس انتخاب شد و لیلا تقوی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون و ناصر ناطق درآبادی به عنوان منشی آن فعالیت خود را آغاز کردند.

ریاست کمیسیون پیگیری و نظارت به لیلا تقوی، نایب‌رئیسی آن به سلامت صفری و منشی به رحیم آقازاده سپرده شد؛ در کمیسیون مشارکت و سرمایه‌گذاری نیز ناصر ناطق درآبادی به عنوان رئیس، علیرضا سلیمانی به عنوان نایب رئیس و علی هدایتی به عنوان منشی انتخاب شدند.

در کمیسیون بهداشت، سلامت و محیط شهری ولی نعمتی به عنوان رئیس، سالار شاکر به عنوان نایب رئیس و لیلا تقوی به عنوان منشی به انتخاب شورا درآمدند و در کمیسیون تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیر سلامت صفری در کسوت ریاست، ولی نعمتی نایب رئیس و علیرضا سلیمانی به عنوان منشی فعالیت خود را آغاز کردند.

ریاست کمیسیون بانوان و خانواده به تنها بانوی عضو شورا لیلا تقوی سپرده شده و ناصر ناطق درآبادی نایب رئیس این شورا و علی هدایتی به عنوان منشی آن انتخاب شدند؛ در عین حال کمیسیون خدمات شهری به رحیم آقازاده سپرده شد و سلامت صفری به عنوان نایب رئیس و ناصر ناطق درآبادی به عنوان منشی آن انتخاب شدند.

کمیسیون حقوقی با ریاست سالار شاکر، نایب‌رئیسی سید غنی فروزان و منشی لیلا تقوی اعضای خود را شناخت و در کمیسیون زیباسازی محیط شهری نیز ریاست کمیسیون به سلامت صفری، نایب‌رئیسی به سید غنی فروزان و منشی به ولی نعمتی سپرده شد.

در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز علیرضا سلیمانی با ۹ رأی در مقابل محمد اصلانیان با چهار رأی به عنوان رئیس کمیسیون شناخته شد و نایب‌رئیسی این کمیسیون به علی هدایتی و منشی به ناصر ناطق درآبادی واگذار شد.