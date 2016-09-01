مجلس سهم وقف را در برنامه ششم پررنگ ببیند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی صبح پنج شنبه در دومین روز از همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی با خیر مقدم به حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون ابطال در قوانین مصوب مجلس در سال های قبل و توجه ویژه نمایندگان به سنت وقف در سال های گذشته خواستار پر رنگ دیده شدن سهم وقف در برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور شد.

معاون سازمان اوقاف با اشاره به اینکه نیمی از موقوفات کشور سند مالکیت ندارند، گفت: ما از نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در تصویب قوانین و طرح ها و لوایح به نقش و سهم وقف نگاه ویژه ای داشته باشند و در پروژه عظیم سند دار کردن موقوفات به این سازمان کمک کنند.

حجت الاسلام حاتمی انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با سازمان ثبت اسناد و سازمان جنگل ها را مدلی موفق برای حل اختلافات میان دستگاهی برشمرد و تصریح کرد: انعقاد این تفاهم نامه میان این سه سازمان نمونه ای از تفاهم و تعامل میان دستگاه های نظام است که اگر در سایر بخش ها و میان سایر دستگاه ها نیز اجرایی شود، می تواند خروجی های موثر و ارزشمندی را برای نظام اسلامی و مردم در پی داشته باشد.

حاتمی تعیین تکلیف بیش از 1 میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی اختلافی میان سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها را از دستاورد های بزرگ این تفاهم نامه برشمرد و تصریح کرد: ظرف 4 سالی که از امضای تفاهم نامه سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها می گذرد مشکلات عمده ای برطرف شده و حجم عظیمی از موقوفات و انفال تثبیت شده است و در حوزه تثبیت موقوفات آنچه اتفاق افتاده با 87 سال قبل برابری می کند.