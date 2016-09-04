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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان خبر داد؛

صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتری مصرف بنزین در لرستان طی امسال

صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتری مصرف بنزین در لرستان طی امسال

خرم آباد- مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان از صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتری مصرف بنزین در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان بهرامی با اشاره به مصرف ۵۵ میلیون و ۲۲۰ هزار متر مکعبی «سی ان جی» در پنج ماه نخست امسال از افزایش ۱۴ درصدی مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت: این میزان مصرف باعث صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتری مصرف بنزین در استان شده است.

وی با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال روزانه ۳۵۵ هزار متر مکعب «سی ان جی» به طور متوسط در استان مصرف شده است گفت: در حال حاضر ۵۰ جایگاه  باب «سی ان جی» یا گاز طبیعی فشرده در استان لرستان فعالیت دارند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان بیان داشت: از این تعداد ۲۶ باب تک منظوره بوده که در کنار ۲۴ جایگاه دو منظوره عرضه این سوخت طبیعی را به مردم استان را انجام می دهند.

بهرامی با بیان اینکه گاز طبیعی سوختی با احتراق پاک، تمیز و بهینه است که هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: با توجه به استقبال مردم از این سوخت پاک به جای بنزین و نیز افزایش تولید و خرید خودروهای دوگانه سوز، روند مصرف گاز طبیعی فشرده در استان رو به افزایش است.

کد مطلب 3760562

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