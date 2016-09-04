به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های رودسر و املش در مراسم اختتامیه طر ح تابستانی نشاط معنوی در بقاع متبرکه که ظهر یکشنبه در کانون شهید جعفریان رودسر برگزار شد اظهار کرد: طر ح نشاط معنوی در ۱۸ بقعه متبرکه شهرستان های رودسر واملش برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین عباس خوبرو افزود: ۸۰۰ نفر از اهالی رودسر و املش در این طرح در قالب کلاس های قرآنی، آموزشی، ورزشی، مفاهیم قرآنی، نقاشی و خطاطی شرکت کردند.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای طرح جامع بقاع متبرکه این دو شهرستان گفت: اجرای طرح جامع بقاع متبرکه شهرستان های رودسر و املش از اولویت های عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه این دو شهرستان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش به فعالیت های قرآنی این اداره اشاره کرد و افزود: بیش از دو هزار نفر در سیستم سامانه اداره اوقاف شهرستان رودسر ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام خوبرو با اشاره به ثبت نام ۳۲۰ نفر در ۳۹ امین دوره مسابقات قرآنی گفت: از این تعداد، ۲۸ نفر به مرحله استانی مسابقات قرآنی راه پیدا کردند.

در پایان مراسم اختتامیه طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه شهرستان های املش و رودسر، ۶۰ نفر از حافظان و قاریان برتر قرآن کریم تجلیل شدند.