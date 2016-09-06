انتظارمان از استقبال «ژاندارک در آتش» بیشتر بود/ مخاطب راضی است

مهسا گنجی کارگردان نمایش «ژاندارک در آتش» که این شب ها در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی روی صحنه می رود درباره انتخاب این نمایشنامه به قلم محمد رحمانیان به خبرنگار مهر گفت: دلیل اصلی این انتخاب نوع متن و محتوایی بود که زنان محور آن بودند. از طرفی تک پرسوناژ بودن نمایش و جنس دیالوگ‌نویسی توجهم را جلب کرد.

وی افزود: از طرفی متن خیلی قوی بود و دوست داشتم به همان قوت بتوانم اجرایی در خور این نمایشنامه داشته باشم. برخی فکر می کردند به دلیل اینکه متن خیلی سنگین است کمتر کسی بتواند کار کند اما خوشبختانه توانستم از نظر کارگردانی و بازی از پس کار برآیم و خوشحالم تا الان هر کس تماشاچی کار ما بود رضایت داشت.

این کارگردان ادامه داد: من انتظار داشتم تعداد تماشاگران ما بیشتر از این باشد. با اینکه تبلیغات ما در فضای مجازی و بیرون خوب است اما نمی دانم واقعا به چه دلیل آنطور که پیش بینی می کردم اتفاق نیفتاد و سالن ما پر نمی شود. البته ما تا ۲۵ شهریور روی صحنه هستیم و امیدوارم تا آن موقع بیشتر کار ما جا بیفتد.

گنجی با اشاره به اینکه یک نقش حاشیه ای هم در کنار این نمایش تک پرسوناژ حضور دارد، اظهار کرد: ممکن است تک پرسوناژ بودن در جذب مخاطب تاثیرگذار باشد اما با خیلی از کارهای این جنسی تفاوت دارد چون چندین بازی در این کار می بینیم و فراز و فرودهای بسیاری را روی صحنه شاهد هستیم.

وی ادامه داد: البته کار ما روابط عمومی ندارد و این در اطلاع رسانی نمایش تاثیرگذار است. ضمن اینکه سالن هم موضوع مهمی است برخی سالن ها تماشاگران خود را دارند و روابط عمومی شان تلاش می کنند تماشاگران خود را دعوت کنند.

گنجی با اشاره به اینکه رحمانیان فرصتی برای اعمال نظر نداشت، گفت: زمان تمرین ما محمد رحمانیان نویسنده نمایش درگیر دو اجرای خودش بود و الان هم ایشان سفر است و فرصتی نبود تا کار ما را از نزدیک ببیند و اعمال نظر کند.

وی گفت: گروه واقعا زحمت کشیدند ما ۵ ماه به دور از متن و فقط روی بازی و حس و بیان تمرین می کردیم و تمرین با خود متن را در یک ماه بستیم. شیوه بازیگری و نوع کارگردانی نکاتی دارد که در خیلی از تئاترهای دیگر وجود ندارد.

نمایش «ژاندارک در آتش» به نویسندگی محمد رحمانیان و کارگردانی مهسا گنجی ۹ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۹:۱۵ در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی واقع در خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸ روی صحنه می رود.