ایران می تواند پایگاه کمک های بشردوستانه سازمان ملل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،« استفان اوبراین» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری و هیئت همراه با دکتر سیدامیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر سیدامیرمحسن ضیائی ضمن خوشامد گویی به معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری برای وی و هیات همراه اقامت خوشی را در ایران آرزو کرد و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر بزرگترین سازمان مردم نهاد و بشردوست کشور ایران محسوب می شود و از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین پاسخگو در سوانح و حوادث، شناخته شده است.

وی با اشاره به نیروهای داوطلب و جوانی که با جمعیت هلال احمر همکاری می کنند، گفت: جمعیت هلال احمر ایران حدود ۲ میلیون داوطلب و ۷۰۰ هزار عضو جوان دارد که در امور بشردوستانه و کمک به همنوع همکاری دارند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه این جمعیت در زمینه های بهداشتی و آموزش های همگانی در زمینه پیشگیری از آسیب ها در سوانح و حوادث نیز فعالیت می کند، یادآور شد: جمعیت هلال احمر ایران در سطح منطقه ای و بین المللی نیز خدمات بهداشتی و همچنین زیست محیطی ارائه می دهد.

فعالیت های پیشگیرانه جمعیت هلال احمر ایران در سوانح و حوادث

ضیائی به ایران به عنوان کشوری مستعد در وقوع سوانح و حوادث اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه همواره پیشگیری موثرتر از درمان است، جمعیت هلال احمر ایران به منظور کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح، آموزش های پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و این جمعیت از همکاری با سازمان هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، خصوصا مدیریت سوانح و کمک های بشر دوستانه فعال باشد، استقبال می کند.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در زمینه آموزش های عمومی بسیار فعال است و تاکنون افراد زیادی در جامعه از آموزش های عمومی ارائه شده در رابطه با سوانح استفاده کرده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه سازمان ملل متحد در زمینه ارائه کمک های بشر دوستانه حکم راهبر را ایفا می کند، تاکید کرد: منطقه خاورمیانه با توجه به تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، تروریسم و ... با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه است که می توان با همکاری با سازمان های بشر دوستانه، به افراد نیازمند کمک در منطقه، خدمات بهتری ارائه داد.

تبدیل هلال احمر ایران به پایگاه ارائه کمک های بشر دوستانه در منطقه

ضیائی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر ایران می تواند به عنوان یک پایگاه ارائه دهنده کمک های بشر دوستانه در منطقه تبدیل شود، گفت: سازمان ملل متحد می تواند برای توزیع اقلام بشر دوستانه در منطقه از جمعیت هلال احمر به عنوان پایگاه ارائه دهنده کمک های بشر دوستانه استفاده کند.

تلاش برای افزایش تاب آوری افراد

رئیس جمعیت هلال احمر به انجام اقداماتی در زمینه افزایش تاب آوری افراد در سوانح و حوادث اشاره کرد و گفت: در صورت ارائه آموزش های لازم، افراد می توانند در زمان وقوع حوادث، برخورد مناسبتری با آن داشته باشند.

همکاری های خود را در زمینه کمک های بشردوستانه گسترش می دهیم

«استفان اوبراین» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری نیز در این دیدار با اشاره به نخستین سفر خود به کشور ایران، گفت: حسب شغل و وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده، در جایگاهی قرار گرفته ام که بایستی تمام مدت به فکر رفع نیازهای بشردوستانه مردم در اقصی نقاط جهان باشم.

وی ادامه داد: هر دو سازمان ملل متحد و جمعیت هلال احمر ایران در بخش کمک ها و اقدامات بشر دوستانه فعالیت می کنیم بسیار خوب است که همکاری های خود را در زمینه کمک های بشردوستانه گسترش دهیم و حضور من با توجه به تعداد اعضای جوانان که در جمعیت هلال احمر فعالیت می کنند، بهترین ظرفیت برای فعالیت های داوطلبی و کمک های بشر دوستانه محسوب می شوند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری به وجود چالش های بسیار در کنار سوانح طبیعی اشاره و بیان کرد: باید در زمینه افزایش تاب آوری افراد در حوادث و سوانح فعالیت کنیم تا بتوان مشکلات را حل کرد.

بیش از ۸۰ درصد اقدامات سازمان ملل در زمینه پاسخگویی به سوانح و حوادث است

اوبراین با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقداماتی که از سوی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری انجام می شود در زمینه حوادث و سوانح است، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر ایران همکاری های بسیار خوبی با سازمان ملل متحد در بخش های مختلف دارد و امیدرواریم این همکاری ها همچنان ادامه داشته باشد و ما اینجا هستیم که این همکاری ها را گسترش دهیم.

وی با اشاره به حضور جمعیت هلال احمر ایران در نشست سران امور بشر دوستانه در ترکیه ادامه داد: در این نشست راه کارهای عملی برای مقابله با تمام چالش های موجود ارائه شد و باید ها و نباید های لازم به صورت کامل و مفصل بیان شد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری در باره بروز جنگ ها و درگیری های مختلف در کشورهای یمن، سوریه، عراق، اوکراین، افغانستان، لیبی و لبنان، اظهار داشت: در کنار تمام نیازهای موجود، بروز جنگ و درگیری ها در کشورهای مختلف سازمان ملل را نیازمند به دریافت کمک از سازمان های بشر دوستانه مثل هلال احمر می کند و ما می دانیم که جمعیت هلال احمر ایران جمعیتی بسیار قوی است و در سطح بین المللی همکاری های بسیار خوبی دارد و کمک های بسیار خوبی به یمن و به عراق کرده است و برای ما مهم است که از کمک های بشر دوستانه هلال احمر ایران استفاده کنیم .

وضعیت بشر دوستانه در یمن بسیار حاد است

اوبراین با تاکید بر اینکه وضعیت بشر دوستانه در یمن بسیار حاد است، گفت: جمعیت هلال احمر ایران در چند نوبت به مردم یمن کمک های بشردوستانه ارائه کرده است و با توجه به شرایط نامساعد کنونی در یمن، مایلیم با کمک جمعیت هلال احمر ایران، کم کهای بشردوستانه برای تسکین آلام این قربانیان، ارائه کنیم.