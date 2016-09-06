به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۱۵ شهریور ماه هشتمین جشن فیلم مستند با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در کاخ نیاوران برگزار شد. اجرای این مراسم را سونیا پوریامین بر عهده داشت که در ابتدای این جشن گفت: ما زنان ۳۷ سال است که در این مملکت دست دوم هستیم و بر خلاف آنچه که می گویند خانم ها ارجحیت دارند چنین چیزی را نمی بینیم. در سینما هم جریان مستند به همین صورت است. بارها شنیده ایم که گفته اند مستند ارزش زیادی دارد این در حالی است که سینمای مستند هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. امیدوارم یک روز ما زنان و مستند سازان جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم.

در ادامه فتاح حسینی از مستندسازان سینما در حالی که لباس پرواز پوشیده بود درباره تیزری که برای جشن مستند ساخته است، گفت: هنگامی که مشغول ساخت این مستند بودیم، من در حال پرواز بودم و امکان سقوط من وجود داشت. چنین سختی هایی همواره در ساخت آثار مستند وجود داشته و دارد.

در این مراسم در بخش قدردانی‌ها سعید رشتیان رییس هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ضمن قدردانی از پدرام اکبری کارگردان عرصه مستند گفت: پدرام اکبری نیاز به توصیف و توضیح ندارد، ما هرگاه که در انجمن درباره وجدان صنفی و تعهد صحبت می کنیم ناخودآگاه نام پدرام اکبری به میان می آید. اکبری مدل کامل این موضوع است و ما قدردان حضور او هستیم دوست داشتم حالا در این جایگاه مرتضی رزاق کریمی هم حضور داشت تا از تلاش های اکبری درباره شکل گیری نهاد های صنفی سخن می گفت. اکبری پیگیری های بسیار جدی برای شکل گیری این تشکل داشت و حالا هم جدی ترین مسئولیت های انجمن بر عهده او است.

در ادامه مراسم پدرام اکبری در سخنانی گفت: امشب جشن خانه سینما برای بخش مستند در حال برگزاری است اما به نظرم این ها بهانه ای است برای تجلیل از سینمای مستند. به نظرم به دلیل جایگاه بالای سینمای مستند در جهان و کشور باید قدردان این بخش باشیم، اما با این اوصاف باید بگویم مبادا فیلمی بدون این که پژوهش کرده باشیم بسازیم. کار مستند انتقال مفاهیم و هشدار دادن است. در کشور ما موضوعات ارزشمند بسیاری وجود دارد که می توان درباره آنها تحقیق کرد و آنها را به تصویر کشید. من اگر حالا در این جایگاه از این مباداها می گویم خودم در صف اول شنوندگان و عمل کنندگان به آن هستم. مجری برنامه در ابتدای این مراسم درباره یکسانی جایگاه سینمای مستند و زنان صحبت کرد. با اینکه برای صحبت او احترام قایل هستم اما باید بگویم سینمای مستند بسیار پیشرفت کرده است به طوری که در ۲ دهه اخیر آثار ارزشمند بسیاری در این حوزه داشته ایم. خوشبختانه سینمای مستند این امکان را دارد تا از کوچکترین پدیده که کشف شده است تا بزرگترین عنصری که در جهان وجود دارد فیلمی تهیه کند.

در این بخش از مراسم نوبت به تجلیل از مهوش شیخ‌الاسلامی رسید که رخشان بنی اعتماد روی سن حاضر شد و ضمن قدرانی از مهوش شیخ الاسلامی گفت: در تیزری که از فعالیت های مهوش شیخ الاسلامی در اینجا پخش شد من اعتراف کرده بودم که مهوش شیخ الاسلامی در هنگام شروع کار حرفه ای ام در دهه پنجاه و ورودم به تلویزیون ملی ایران یکی از الگوهای مسلم من و هم دروه ای هایم بود. شخصیت او به عنوان یک زن قابل احترام و توانمند برای ما ستودنی و او اولین زنی بود که الگوی من در فضای کاری شد، من حالا مفتخرم که یکی از دوستان نزدیک او هستم.

سپس مهوش شیخ الاسلامی گفت: همیشه دوست داشتم که رخشان بنی اعتماد درباره من صحبت کند، تیزری که از من در اینجا پخش شد یک هدیه فوق العاده به من بود زیرا دوستان من که همیشه در سختی ها با من همراه بودند در این تیزر درباره من حرف زدند.

در ادامه این مراسم ارد زند از کارگردانان عرصه مستند گفت: انجمن مستندسازان با همکاری خانه سینما قرار است درباره نقش و اهمیت عباس کیارستمی در سینمای ایران کلاس هایی را برگزار کند و ما امیدواریم بتوانیم با برگزاری این کلاس ها گام های مثبتی را در جهت تعالی سینمای مستند برداریم.

علیرضا دهقان پس از دریافت تندیس بهترین تهیه کنندگی مستند کوتاه برای «اوسیا» گفت: اگر حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نبود فیلم مستند «اوسیا» ساخته نمی شد. «اوسیا» به معنای آب سیاه است و مرثیه ای برای طولانی ترین قنات دنیا است که دچار مشکل ورودی فاضلاب شده است.

فتح الله امیری هم بعد از دریافت تندیس شایستگی و دیپلم افتخار بهترین تهیه کنندگی مستند نیمه بلند برای «تنهاوش» گفت: امسال سال بدی برای محیط زیست بود به طوری که سه نفر از محیطبانان شهید شدند. این موضوع برای من که با آنها دوستی نزدیکی داشتم درد آور بود. جایزه ام را به این محیطبانان شهید تقدیم می کنم.

سام کلانتری بعد از دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند برای «مانکن های قلعه حسن خان» گفت: وقتی شانزده سالم بود با خودم می گفتم هر جایزه ای که بگیرم آن را به پدر و مادرم تقدیم می کنم اما زمان زیادی طول کشید تا بتوانم جایزه ای را کسب کنم. این جایزه را به پدر و مادرم تقدیم می کنم، امیدوارم از این پس به سینمای مستند توجه بیشتری شود.

در ادامه مراسم کمال تبریزی که برای اهدای جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به صحنه آمده بود، گفت: امشب در جشنی بودیم که به نام جشن مستند مزین شده بود، این جشن به صورتی است که حتی دوستان ما برای برگزاری آن سعی کردند فضا و صحنه را به گونه ای طراحی کنند که طراحی شده به نظر نیاید و خودمانی باشد. واقعیت سینمای مستند و آثار مستند این است که هیچ احتیاجی نیست اهمیت کار آن را به دیگران یادآوری کنیم همین که مستندسازان در نقاط مختلف دنیا و کشورمان تلاش می کنند فیلم های شان به واقعیت نزدیک باشد ارزشمند است و همین موضوع نشان می دهد سینمای مستند اهمیت زیادی دارد امیدوارم جوانانی که تازه وارد این مسیر شده اند موفق باشند و روزی برسد که از سینمای مستند به عنوان یک رقیب بزرگ در سینمای ایران یاد کنیم.

در پایان مراسم منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما گفت: در یازدهمین دوره جشن بزرگ خانه سینما برای هویت بخشیدن به سینمای مستند این بخش جدا شد و به صورت جداگانه و مستقل جشنی را به خود اختصاص داد. همه دوستان می دانند که امشب آخرین شبی است که جشن مستند در زیر عنوان جشن خانه سینما برگزار می شود. در سال آینده این جشن باید در زمان مناسب و با نشانه طراحی شده خود برگزار شود. این تندیس ها شاید آخرین تندیس های خانه سینما باشد که به مستندسازان تقدیم می شود به همین سبب جنبه یادگاری هم دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: در هر جمعی به این می اندیشم که چه چیزی یاد گرفته ام امشب که از پدرام اکبری قدردانی شد از او وجدان صنفی را آموختم. بدون وجدان صنفی هیچ کاری به سرانجام نمی رسد. رعایت اخلاق، حفظ حریم و تعهد آینده خوبی را برای سینمای مستند رقم می زند.

این مراسم با تاخیر یک ساعت و پانزده دقیقه ای آغاز شد و کمال تبریزی دبیر جشن خانه سینما در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه و منوچهر شاهسواری در ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه شب وارد کاخ نیاوران شدند. این درحالی است که پیش از این زمان آغاز مراسم ۱۹:۳۰ دقیقه شب اعلام شده بود.