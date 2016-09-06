صنعت داروسازی کشور مصداق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس کبریایی زاده در نشست خبری دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، اظهارداشت: در حال حاضر می توانیم ادعا کنیم زنجیره کامل تولید دارو را داریم.

وی با اعلام اینکه ۵۰ درصد مواد اولیه تولید دارو در داخل تامین می شود، گفت: صنعت داروسازی در کشور کامل شده است.

کبریایی زاده با عنوان این مطلب که نزدیک به ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، افزود: برگزاری نمایشگاه های دارویی موجب برون گرایی صنعت داروسازی کشور می شود.

وی با اشاره به جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه، اظهارداشت: منطقه خاورمیانه می تواند فرصت خوبی برای صادرات دارویی ایران باشد.

کبریایی زاده با اعلام اینکه گسترده ترین شبکه توزیع دارو در منطقه را داریم، افزود: کشورهای منطقه از صنعت دارویی مناسبی برخوردار نیستند و ایران می تواند با فراهم ساختن امکانات لازم، بازار دارویی منطقه را در اختیار بگیرد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه به برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی دارو اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه در فضایی به میزان ۱۵ هزار مترمربع و با حضور ۳۱ کشور و ۹۰ شرکت دارویی، برگزار می شود.