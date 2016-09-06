به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانوروزی مدیر کل دفتر هنر های تجسمی عصر روز دوشنبه ۱۵ شهریورماه با حضور در گالری فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه ادمون آیوازیان دیدن کرد.

وی در پایان این بازدید با اشاره به این نکته که هنر نقاشی خصوصا نقاشی معاصر ایران مدیون تلاش‌ها و زحمات هنرمندان ایرانی ارمنی است، یادآور شد: آثار ادموند آیوازیان ساختاری دارد که بر خواسته از نگاه آرشیتکتی اوست. در عین حال او با الهام از طبیعت از رنگ هایی استفاده می کند که آبستره خوبی را پدید می آورد.

وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به غیبت طولانی مدت این هنرمند و آثارش در مجامع فرهنگی و هنری اظهار کرد: از فرهنگسرای نیاوران به خاطر برگزاری چنین نمایشگاهی سپاسگزارم. روحیات هنرمندان، مختلف و متفاوت است. از این رو باید کارشناسان و مدیران فرهنگی این آگاهی را داشته باشند و از هنرمندانی که به هر دلیل تمایل به برگزاری نمایشگاه ندارند دعوت کنند تا آثارشان را در معرض دید عموم قرار دهند.

ملانوروزی در پایان صحبت هایش بیان کرد: بخشی از پیکره فرهنگ و هنر سرزمین‌مان را هنرمندان دورگه تشکیل داده‌اند. تاکنون نمایشگاه‌های بسیاری در موزه هنر های معاصر و مکان های دیگر به منظور نمایش آثار این عزیزان داشته ایم. همچنین در انتخاب ۳۰ اثر از هنرمندان معاصر ایران به منظور نمایش در نمایشگاه برلین و ماکسی ۴ اثر از هنرمندان دورگه وجود دارد که از آن میان می‌توان به مارکو گریگوریان، سیراک ملکونیان و سونیا بالاسانیان اشاره کرد. هنرمندانی که با فرهنگ و هنر ایران عجین شده اند.

اِدمان آیوازیان نقاش، معمار و طراح ایرانی ارمنی تبار تاکنون نمایشگاه های بسیاری به صورت گروهی و انفرادی، داخلی و بین المللی داشته است که از آن میان می توان به برگزاری نمایشگاه انفرادی در سالن گولبِنگیان لندن، برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری گیورکی در نیویورک، شرکت درنمایشگاه گروهی موزه کتابخانه بوستون، شرکت در نمایشگاه باشگاه هنر نوین انگلیسی در گالری مال لندن و ... اشار کرد.

نمایشگاه نقاشی های «رنگ های سرزمین مادری ام» عصر روز جمعه ١٢ شهریورماه در فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت و تا ٢٠ شهریورماه از ساعت ١٠ الی ١٩ و جمعه ها از ساعت ١٤ تا ٢١ میزبان علاقمندان است.