پیشنهاد داور بخش موسیقی نواحی/ لطفا درست نفس بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین روز جشنواره در حالی روز دوشنبه ۱۵ شهریورماه در تالار رودکی برگزار شد که نینوازان سه رده سنی در حضور حسن ناهید، محمدعلی کیانینژاد، عبدالنقی افشارنیا و جمشید عندلیبی به عنوان اعضای هیات داوران به رقابت با یکدیگر پرداختند.
سال به سال بهتر از سال پیش
عبدالنقی افشارنیا ردیفدان و عضو هیات داوران جشنواره درباره کیفیت اجراهای ردههای سنی مختلف گفت: اجراها از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند و هرچه به ردههای سنی بالاتر میرسیم اجراها بهتر میشوند. به طور کلی میتوان گفت که هنرمندان به لحاظ انگشتگذاری، کوک، استایل نوازندگی، نفسگیری نسبت به چند سال پیش بهتر شدهاند.
وی در مورد اهمیت جشنواره موسیقی جوان اظهار کرد: این جشنواره مکانی است برای جوانها تا خود را محک بزنند و توانشان را آزمایش کنند. چنانچه نکاتی باشد به آنها میگوییم البته که همین نکات آنها را برای دورههای بعد آمادهتر از قبل میکند و در پیشرفت کارشان تأثیر زیادی دارد
.
در هنگام نوازندگی درست نفس بکشید
محمدعلی کیانینژاد آهنگساز، نوازنده و مدرس نی، نیز در مورد تأثیر برگزاری جشنواره موسیقی جوان گفت: این قبیل جشنوارهها در رشد، شکوفایی و بالندگی نسل جوان بسیار مؤثر است، همان طور که اثرات مثبت برگزاری جشنواره جوان در دورههای گذشته شاهد این مدعاست.
وی ادامه داد: هنرجویان بهتر است تکنیک درست را دنبال کنند چرا که نوازندگی با تکنیکهای نادرست اتلاف انرژی زیادی در پی دارد. به نظر من مهم ترین موضوع در تکنیک هر ساز بادی تنفس درست شامل نفسگیری دیافراگمی (شکمی) و دمیدن اصولی این نفس در ساز است به این معنی که نفس بدون واسطه و درست مانند آنچه در حنجره برای تولید صوت انسان انجام میدهد در دهانه ساز که میتوان آن را حنجره دوم فرض کرد، صدا تولید میکند
قدردانی استاد از کیفیت اجراها
حسن ناهید نوازنده پیشکسوت نی و عضو دیگر هیات داوران نیز درباره اجراها و تأثیر این جشنواره بر پیشرفت جوانان در موسیقی گفت: سال به سال اجراها بهتر از سال پیش میشود. ده سال پیش کسی تصور نمیکرد که یک دختر نی بنوازد، اما الان نوازندگان خانمی داریم که از دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند و لیسانس یا فوق لیسانس موسیقی با گرایش نوازندگی ساز نی دارند و تعدادشان سال به سال هم بیشتر میشود.
بخش دوم اجراهای هشتمین روز از جشنواره موسیقی جوان نیز به موسیقی لرستان اختصاص داشت و شرکتکنندگان این بخش با سازهای دهل، تمبک، سرنا و کمانچه لری در حضور هیات داوران این بخش متشکل از فرج علیپور، علیاکبر شکارچی و رضا پرویززاده به اجرا پرداختند
.
پیشنهاد داور بخش موسیقی نواحی
علیاکبر شکارچی نوازنده برجسته کمانچه با ابراز امیدواری برای موسیقی منطقه لرستان گفت: ما اجراهای پرقدرتی از نوازندگان محلی لرستان را شاهد بودیم که این خود نشان از آن دارد که موسیقی چه جاذبه پر قدرتی برای جوانان دارد که از سنین ۱۲ تا ۱۳ سالگی کارشان را شروع کرده و امروز چنین اجرای پرفروغی را به نمایش میگذارند. همه جوانان به طور خوب و نسبی، ملودی های کهن موسیقی لرستان را حفظ کرده و به درستی نواختند.
وی ادامه داد: جشنواره موسیقی جوان یکی از رویدادهایی است که میتواند به علاقهمندان برای روی آوردن به موسیقی کمک کند، از این رو پیشنهاد میکنم که در دوره بعد شورای سیاستگذاری برای هر قوم مقامهایی اصیل را برای اجرا در نظر بگیرند، چرا که معتقدم با چنین اتفاقی هنرمندان شرکت کننده ملودیهای کهن و اصیلی که در زندگی مردم تأثیر به جایی داشته را یاد خواهند گرفت
.
جوانان هنرمند به تشویق بیشتری نیاز دارند
فرج علیپور دیگر داور این بخش نیز با بیان اینکه شرکت کنندگان از موسیقی کمانچه شناخت کافی داشتند، افزود: برگزاری جشنواره موسیقی جوان باعث گرایش جوانان به سازهای محلی خودشان شده به طوری که در منطقه لرستان تعداد سرنانوازان جوان بیشتر شده در حالی که این ساز مدتها بود به دلیل عدم توجه نسل جوان از بین رفته بود.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: جوانانی که در این جشنواره شرکت کردند نیاز به تشویق بیشتری دارند و باید برای آنها کلاسهایی برگزار کرد تا بیشتر تمرین کنند.
نهمین روز جشنواره ملی موسیقی جوان امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه ویژه ساز ویلن، ویولا و ویلنسل و با حضور داورانی چون ابراهیم لطفی، مرجان قنبریمهر، سیاوش ظهیرالدینی، داوود جعفریامید، کریم قربانی، و محسن تویسرکانی برگزار میشود.
نظر شما