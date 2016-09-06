ساماندهی ته لنجی نباید به معیشت مردم لطمه بزند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در شورای اداری استان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد اظهار داشت: در استان بوشهر فضای همدلی بین مردم با مسئولین حاکم است و مسئولین تلاش می کنند مشکلات پیش روی مردم مرتفع شود.

وی با ابراز خرسندی از حضور وزیر اطلاعات در استان بوشهر گفت: وزیر اطلاعات علاوه بر اینکه به عنوان سخنران ویژه مراسم بزرگداشت رئیسعلی دلواری است در جلسه بررسی مسائل و مشکلات استان نیز شرکت می کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه یکی از مسائل و مشکلات استان قوانین و مقررات کالای همراه ملوان است عنوان کرد: بالغ بر ۱۶ درصد مردم استان بوشهر از طریق لنج ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم امرار معاش می کنند و نباید به گونه ای عمل کنیم که به معیشت مردم و مرز نشینان لطمه وارد شود.

سالاری با عنوان اینکه باید مسئله ته لنجی ها ریشه ای و کارشناسی شده رفع شود افزود: بیش از ۲ هزار لنج در استان وجود دارد که اگر هر کدام ۶ خدمه و نیرو داشته باشند بالغ بر ۱۲ هزار نفر مستقیم در لنج‌ها مشغول کار هستند و ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در بازار شهرهای ساحلی فعالیت دارند که حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان را در بر می گیرند که از لنج ها امرار معاش می کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای ساماندهی کالای همراه ملوان گفت: در خصوص حل این مسئله حقوق مردم باید به طور کامل رعایت شود.