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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

در قالب یک کتاب؛

اسناد و مدارک جدید درباره سینمای ایران رونمایی می‌شود

اسناد و مدارک جدید درباره سینمای ایران رونمایی می‌شود

کتاب «رویای صادقه؛ سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران» شامل اسناد و مدارک تازه درباره سینمای ایران روز شنبه ۲۷ شهریور در موزه سینما رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش روابط عمومی موزه سینما، کتاب «رویای صادقه؛ سیری در مستندات سال های آغازین سینما در ایران»، تازه ترین اثر پژوهشی بهزاد رحیمیان، نویسنده، منتقد سینمایی و پژوهشگر تاریخ سینما در دو جلد به تازگی توسط انتشارات نظر به چاپ رسیده که قرار است روز شنبه ۱۷ شهریور در موزه سینما رونمایی شود.

بسیاری از اسناد، مدارک، تصاویر و اطلاعات تاریخی مندرج در این کتاب برای اولین بار ارائه می شوند.

مراسم رونمایی از این کتاب با همکاری نشر نظر و موزه سینما روز شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۲۰ در موزه سینما (باغ فردوس) برگزار می شود.

کد مطلب 3762797

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