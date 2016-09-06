باند سارقان طلاجات منزل در بوشهر شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی بوشهر عزمی جدی برای مقابله با جرایم مختلف دارد و در همین راستا یک باند سرقت طلاجات در بوشهر شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات منزل در شهر بوشهر، با اجرای طرح مهار انتظامی و گشت های هدفمند در محل های احتمالی حضور سارقین، یکی از واحدهای گشت پلیس در خیابان مدرس به خودرو پرایدی با چهار سرنشین که به‌صورت مشکوکی در حال پرسه در کوچه ها بود مظنون و آن را تحت نظر قرار داد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر بیان کرد: پس از اطمینان از نیت مجرمانه سرنشینان خودرو پراید گشت پلیس به خودرو نزدیک و دستور ایست صادر شد ولی راننده در حرکتی خطرناک و خلاف جهت اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: اصرار گشت پلیس بر ادامه تعقیب و دستگیری سرنشینان خودرو مظنون باعث شد سرنشینان با رها کردن خودرو خود در یکی از کوچه های فرعی متواری شوند.

عربزاده افزود: پس از انتقال خودرو به مقر پلیس و شناسایی هویت سرنشینان متواری نهایتا ساعت سه بامداد چهار متهم مظنون به سرقت که اهل یکی از شهرستان‌های استان خوزستان هستند در حالی‌که با اجاره یک خودرو قصد خروج از استان را داشتند با همکاری و هوشیاری مامورین انتظامی شهرستان دیلم دستگیر و در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه سارقین دستگیر شده در تحقیقات معموله توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تا کنون به شش فقره سرقت طلاجات از منزل شهروندان بوشهری اعتراف کرده اند، اضافه کرد: شهروندان در روزهای پایان هفته از خالی گذاشتن منازل خود خودداری کرده و آن را به افراد مورد اطمینان بسپارند.

وی با بیان اینکه شهروندان از نگهداری اشیاء قیمتی و طلاجات خود در یک نقطه از منزل خودداری کنند، اظهار داشت: طلاجات خودرا در چند نقطه مختلف نگهداری و حتی الامکان از آنها عکس و تصویر داشته باشند.