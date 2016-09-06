استفاده آمریکا از یک پایگاه جاسوسی انگلیس برای عملیات سرّی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اِدوارد اِسنودن در جدیدترین افشاگری خود اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا از یک پایگاه جاسوسی در «مِن وید هیل» یورکشایر انگلیس برای اجرای عملیاتهای «قتل یا دستگیری» استفاده می کند.

اسناد منتشره از سوی اسنودن نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا عملیاتهای سرّی «قتل یا دستگیری» در خاورمیانه را از داخل همین پایگاه آغاز و رهبری می کند.

در مناطق جنگی همچون افغانستان و یمن که بطور رسمی درگیر جنگ با آمریکا یا انگلیس نیستند، این عملیاتها با اسامی همچون «روح گرگ» و «روح شکارچی» برای پشتیبانی از عملیاتهای متعارف مورد استفاده قرار می گیرند.

به رغم وجود ادعاهایی مبنی بر اینکه عملیات سرّی آمریکا ممکن است شامل جرایم جنگی باشد، دولت انگلیس مدعی بود که نسبت به تمام اقدامات و اتفاقات روی داده در این پایگاه اطلاعاتی آگاهی و رضایت کامل دارد.

شایان ذکر است که این افشاگریهای اخیر با انتقادات گسترده گروههای حقوق بشر همراه بوده است. «کت کرگ» حقوقدان ارشد در یکی از سازمانهای حقوق بشری موسوم به «رپریو» در واکنش به این افشاگری گفت که «این نمونه ای دیگر از اقدامات پنهان کارانه و غیرقابل قبولی است که نقش و دخالت انگلیس در برنامه کشتار هدفمند آمریکا را نشان می دهد».

وی در ادامه افزود که «نخست وزیر انگلیس اکنون باید با اعتراف به میزان نقش و دخالت این کشور در کشتار هدفمند، تضمین نماید که منابع انگلیس و کارکنان انگلیسی در فعالیتهای غیرقانونی و غیراخلاقی دخالت نداشته اند».

گفتنی است که وزارت دفاع آمریکا تاکنون از هرگونه اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.