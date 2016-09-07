به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال قطر در دومین دیدار خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی شب گذشته مقابل ازبکستان هم شکست خورد تا دومین باخت این تیم ثبت شود. قطر با باخت مقابل ایران و ازبکستان، تنها تیم بدون امتیاز گروه اول است و در قعر جدول قرار دارد.

روزنامه‌های الشرق، الرایه و الوطن با انتشار گزارش‌هایی از عملکرد تیم قطر انتقاد کرده اند و نسبت به عدم صعود این تیم به جام جهانی روسیه هشدار داده اند.

تیتر روزنامه الوطن «شب اندوه»



تیتر روزنامه الشرق «عنابی در خطر»



روزنامه الرایه از تکرار اشتباهات در دفاع و حمله قطر یاد کرده است



تیتر روزنامه الرایه هواداران حاضر بودند و عنابی غایب!

روزنامه الرایه همچنین با انتشار بعضی از توئیتهای هواداران تیم ملی قطر از عملکرد این تیم انتقاد کرد. در یکی از این توئیتها آمده که «بای بای روسیه» و دیگر توئیت، تعصب بازیکنان قطری را زیر سئوال برده است.