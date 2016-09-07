گفتگوی جنجالی با FATF

مهرآباد - علی زراندوز: گفتگو با خیابان نشست کرده در تهران را بخوانید:

سین: سلام ... جناب خیابان جسارته ها ... ولی چرا چند وقته شما هی در جاهای مختلف تهران، می شینین؟ زانوهاتون قوت سابق رو نداره؟

جیم: علیک سلام ... آقای خبرنگار دست رو محل نشستم نذار که خونه! حالا وزنِ خودروهایی که توی ترافیک ، چند ساعت ، چند ساعت روی کولم سوار هستند بماند، این برج های سنگینی هم که تو کوچه های تنگ و تاریک پایتخت ساخته میشن هیچی ... کمرم وقتی خم شد که همزمان چهارتا ماشین میلیاردی اومدن از رویم رد شدن!

سین: ببخشید ... ولی ماشین میلیاردی که آنچنان وزنی نداره.

جیم: خودش بله ... ولی هرکول و رستم هم که باشن، زیر سنگینیِ نگاه هزاران آدمِ سواره و پیاده ای که این ماشین ها رو با حسرت دنبال می کنن، کمر خم می کنن داداش!

گفتگو با FATF:

سین: ببخشید شما چرا هنوز معادل فارسی تون پیشنهاد نشده؟

جیم: چون هنوز دقیقا محتوایم معلوم نیست! مثل لُپ لُپ و تخم مرغ شانسی که تا باز نشه، معلوم نیست توش چیه!

سین: شما کلا مخفف چه کلماتی هستید؟

جیم: فلافل، ای تی ام، تور، فتا!

سین: ما رو گرفتی داداش؟!

جیم: نه جان تو ... چون به وسیله من اول یه تور پهن می کنن، بعد از ای تی ام یه کم پولی که مثل چرک کف دست کثیفه ، میگیرن و میذارن وسط تور. بعد منتظر می شن یکی بیاد پولهای کثیف وسط تور رو برداره ببره بشوره... اون وقته که تور جمع میشه و فرد پول شور گیر پلیس فتا می افته که حواسش به همه چی هست!

سین: اون وقت فلافلی که گفتی چی شد؟

جیم: خب ممکنه فرد پول شور دیر بیاد وسط تور ... کسی که مواظب توره، نباید ناهار بخوره؟!

گفتگو با فیلتر:

سین: چرا شما تازگی ها سر راه برخی سایتهای داخلی قرار می گیرین؟

جیم: چون قرار داده می شم.

سین: بعد چی میشه که برداشته میشین؟

جیم: چون برداشته میشم!

سین: کلا هدف شما از این بذار و بردارها چیه؟

جیم: دسترسی شما به پاسخ مورد نظر امکان پذیر نمی باشد! بی خیال میشی و میری یا بفرستمت تو صفحه پیوندها، گل و بلبل تماشا کنی؟!

گفتگو با مجوز کنسرت:

سین: جناب مجوز کنسرت ... چند لحظه صبر می کنین؟ چند تا سوال داشتم!

جیم: ببخشید ؛ کمی دیر اومدین ... من لغو شدم!

گفتگو با یوز ایرانی:

سین: جناب یوز؛ چرا از شما به اندازه کافی حمایت نمیشه که خطر انقراض این قدر تهدیدتون نکنه؟

جیم: چون من در هیچ انتخاباتی، از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کنم!

سین: خب چرا در انتخابات بعدی از یه کاندیدایی حمایت نمی کنید؟

جیم: چون اگه شانس ما یوزهاست که کاندیدای رقیبش انتخاب میشه و اولین کاری که می کنه اینه که نسل ما و بقیه مخالفانش رو از بیخ منقرض می کنه! شما فکر می کنی چرا دایناسورها منقرض شدن؟ یه انتخاب غلط تو یه انتخاباتِ در پیشِ رو داشتن! برو داداش بذار نسل مون طی فرآیندِ زمان برِ خودش منقرض بشه!