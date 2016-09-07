بررسی بدعهدی آمریکا و توافق FATF در هیات نظارت بر اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به نشست هیات نظارت بر اجرای برجام اظهار داشت: همانطور که اعلام قبلی صورت گرفته است، در این نشست تقلب‌های آمریکا و موارد دیگر در موضوع برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین مسئله توافق FATF در دستور کار هیات نظارت قرار دارد.

وی در خصوص اعضا و ترکیب هیات نظارت بر اجرای برجام عنوان کرد: اعضا هیات نظارت بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشخص شده اند؛ بنابراین از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این نشست فردی حضور نخواهد داشت، اما گزارشی از نتیجه این جلسه به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نتیجه بررسی اعضای هیات نظارت بر اجرای برجام القاعده از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، امیر دریابان علی شمخانی در حاشیه دیدار رئیس مجلس ملی فرانسه گفت: جلسه نوبه ای این هیات نظارت بر اجرا برای بررسی آخرین وضع اجرای تعهدات طرف های غربی و ارزیابی اقدامات انجام شده با متن و روح برجام، مهم ترین دستور کار این جلسه است.

علی اکبر ولایتی عضو هیئت نظارت بر برجام نیز در مصاحبه ای به نشست این هیات اشاره کرد و اظهار داشت: بدعهدی‌های امریکا در اجرای برجام» از محورهای جلسه آینده هیئت نظارت براجرای برجام خواهد بود.

همچنین اعضای هیات نظارت بر اجرای برجام حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، علی‌ لاریجانی، محمدجواد ظریف، حسین دهقان، علی شمخانی، علی‌اکبر صالحی، سعید جلیلی و علی‌اکبر ولایتی تشکیل می‌دهند. هم‌چنین دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم‌زمان دبیر این هیأت است.