افزایش موجودی مخازن کتاب به بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار جلد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا امیرخانی با اشاره به ساماندهی بخش‌های مختلف مخازن کتاب، اظهار کرد: با توجه به ساماندهی بخش‌های مختلف مخازن کتاب در کتابخانه ملی، از ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور امسال و در بازه زمانی دو ساله، موجودی منابع کتابخانه رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی به آماری از این افزایش موجودی اشاره کرد و افزود: موجودی مخزن نفایس از ۱۱ هزار و ۸۳۸ نسخه به ۲۰ هزار و ۵۲۴ نسخه افزایش پیدا کرده است که رشد ۷۴ درصدی آن طی دو سال گذشته، بیانگر تلاش همکاران این بخش در جهت گردآوری و ساماندهی کتب نفیس است.

معاون کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به موجودی مخزن ایرانشناسی اشاره کرد و توضیح داد: موجوی مخزن ایران شناسی از ۲۳ هزار و ۵۲۲ نسخه کتاب به ۳۳ هزار و ۸۲۳ نسخه کتاب افزایش پیده کرده است که رشد ۴۴ طی دو سال، برای موجودی این بخش نیز قابل توجه است.

امیرخانی با بیان اینکه موجودی مخزن لاتین از ۱۷۸ هزار و ۵۶۸ نسخه کتاب به ۲۶۳ هزار و ۵۸۴ نسخه افزایش پیدا کرده و رشد ۴۸ درصدی را در این بخش شاهد بودیم، گفت: منابع مخازن بسته کتابی طبق روال جاری افزایش خود را داشته است و در حال حاضر آمار موجودی کتاب در کلیه مخازن کتابخانه ملی به غیر از مراکز استانی، دو میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۲۶ نسخه کتاب است.