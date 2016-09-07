رفع مشکلات آموزش و پرورش خارگ/تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح چهارشنبه در دیدار با مسئولان آموزش وپرورش خارگ اظهار داشت: آموزش و پرورش زیربنا و شالوده هر جامعه است و چنانچه در ساخت این شالوده و زیربنا از امکانات خوب و مطلوب استفاده کنیم جامعهای مترقی و پیشرو خواهیم داشت.
وی ادامه داد: آنچه که در پیشرفت و ترقی و موفقیتهای یک جامعه موثر است داشتن نیروی انسانی کارآمد و زبده است که این امر در هر جامعه مرهون تلاشهای نظام آموزش و پرورش آن جامعه است و بسیار مبرهن است اگر جامعهای به آموزش و پرورش اهمیت دهد نیروهای انسانی خوبی نیز برای آینده ای بهتر تربیت خواهد کرد.
موسوی اضافه کرد: همه خصایص اخلاقی و انسانی افراد بعد از خانواده در مدرسه و با آموزش وپرورش درونی و نهادینه می شود و چنانچه این تربیت و آموزش به خوبی انجام نشود و زیرساختهای مناسب را نداشته باشد افرادی که در پستهای گوناگون در جامعه مشغول به فعالیت می شوند نمیتوانند به درستی به وظایف خود عمل کرده و جامعه را به سوی انحطاط و نابودی میکشانند.
وی بیان کرد: همه نهادها و ارگانها بهویژه شرکت پایانههای نفتی خارگ باید در برطرف کردن مسائل و مشکلات آموزش و پرورش تلاش کنند؛ از دیرباز یکی از دغدغههای مهم این پایانه رسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش به ویژه رسیدگی و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی منطقه بوده و خواهد بود.
مدیرعامل پایانههای نفتی ایران بهرمندی و استفاده دانش آموزان منطقه خارگ از امکانات و روشهای نوین آموزشی و پرورشی را حق مسلم آنان دانست و گفت: دانش آموزان خارگی با توجه به محدودیتها و کمبود امکاناتی که در جزیره با آن روبه رو هستند حق دارند از امکانات و روشهای نوین آموزشی و پرورشی روز جامعه برخوردار باشند و در خارگ سعی شده با تشکیل کلاسهای آموزشی در اداره آموزش و کلاسهای فرهنگی در مجتمع فرهنگی هنری شرکت پایانههای نفتی خارگ تا قسمتی این مهم محقق شود.
موسوی خاطرنشان کرد: بسیار خوشحال و خرسندیم که تلاشهای متولیان آموزش و پرورش در منطقه ثمر داده و موفقیتهای چشمگیری توسط دانشآموزان و فرهنگیان خارگ در استان و کشور کسب شده و پایانههای نفتی خارگ از داشتن این مفاخر بر خود میبالد و برای توسعه و ادامه کسب این افتخارات از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.
رئیس اداره آموزش وپرورش خارگ نیز ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولان شرکت پایانه های نفتی ایران و خارگ در خدمات رسانی به مدارس ودانش آموزان خارگ بیان کرد: آموزش وپرورش خارگ با توجه به کمبودهایی که در زمینه های مختلف بهویژه ساختمان فضاهای آموزشی دارد همواره سعی کرده وظایف آموزشی و پرورش خود را به بهترین صورت ممکن به انجام برساند.
رضا برمک در خصوص همکاریها و تلاشهای شرکت پایانههای نفتی خارگ در خصوص آموزش وپرورش اظهار داشت: همکاریها و همیاریهای پایانههای نفتی خارگ در قبال آموزش و پرورش منطقه باعث دلگرمی و ترغیب نیروهای آموزش وپرورش در دستیابی به اهداف متعالی آموزش و پرورش است.
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