خانه تاریخی مینایی توسط شهرداری منطقه ۱۱ خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنطور که روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ در خبری نوشته؛ خانه تاریخی مینایی در محله منیریه با هدف حفاظت از بناهای ارزشمند و معماری هنرمندانه طهران قدیم از مالک خریداری و به امور فرهنگی اختصاص داده می شود.

نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ ضمن اعلام این خبر با بیان این که خانه تاریخی مینایی یادگار طهران عهد ناصری است که به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت میراث فرهنگی نیز شده است ؛ گفت: این ملک که روزگاری جزو املاک "منیریه " همسر کامران میرزا نائب السلطنه پسر سوم ناصرالدین شاه بوده؛ از معماری ارزشمندی برخوردار است و می توان نشانه های معماری فاخر و هنرمندانه ایرانی را در آن دید.

به گفته آبادیان وجود ۲ سیمرغ برجسته آجری در نمای عمارت ۲ طبقه مینایی که می توان سردیس یکی از پادشاهان قاجار و یک تاج قمری را می توان در آن دید ؛ همچنین شاه نشین خانه ، پنجره های مشبک و شیشه های رنگی قرینه ، اتاق های تابستانه و زمستانه ،گچبری های زیبای پیش بخاری ،طاقچه ها ، آینه کاری و حوض قدیمی ، آب انبار منظره چشم نوازی به این بنای زیبا داده است.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: معماری عمارت مینایی با ۴۶۶ متر مساحت در محله منیریه که به همین دلیل به نام همسر کامران میرزا نائب السلطنه نام گذاری شده است ؛ از معماری روسی اقتباس شده است که با شاخصه های معماری ایرانی به خوبی تلفیق شده است. این عمارت که در سال ۱۳۸۵ به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده بود ؛ توسط شهرداری منطقه ۱۱ از ورثه مالک خریداری و تا پایان شهریور ماه برای مرمت و بازسازی با کاربری فرهنگی در اختیار این منطقه قرار خواهد گرفت.

خانه مینایی با ۴۸۰مترمربع مساحت مربوط به دوره پهلوی است و در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی طینت، پلاک ۱۰ واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این خانه از معماری ارزشمندی برخوردار بوده چنانچه همه نشانه‌های معماری قدیم ایران، از آب انبار و اتاق‌های زمستانه و تابستانه گرفته تا طاقچه، آینه‌کاری و حوض قدیمی را دربرگرفته است.

خانه مینایی روزگاری جزو املاک منیریه زن کامران میرزا نایب السلطنه پسر سوم ناصرالدین شاه بود. پس از فوت کامران میرزا، زمین های این محله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما نوه سردارعباس‌میرزا، یکی از شاهزاداه های قاجاری و نخست وزیر ایران فروخته شد. خانه مینایی، پس از چندین بار دست‌به‌دست‌شدن، فرهاد مینایی در سال ۱۳۴۵آن را از تقی‌رضا، یکی از قصاب‌های معروف تهران، به قیمت ۱۴۰هزار تومان خریداری کرد.

پیش از این مالکان خانه مینایی در سال ۹۱ برای خروج خانه از ثبت ملی اقدام کرده بودند و بیم تخریب این خانه ارزشمند وجود داشت.