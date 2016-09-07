۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای خسارت تندباد مازندران پیشنهاد شد

گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل نجار بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق طوفان زده آمل در گفتگو با خبرنگاران، بازدید از مناطق خسارت دیده را هدف سفرش به استان اعلام کرد و گفت: بعد از حادثه ای که روز جمعه داشتیم گفتیم به استان سفر کردیم تا ابعاد خسارات را از نزدیک بررسی و شاهد خدمت مسؤلین و دستندرکاران باشیم.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در ساعات اولیه امکانات اولیه و پلاستیک در اختیار مردم قرار گرفت و ایرانیت لازم نیز بین مردم درحال توزیع است تا نسبت به بازسازی سقف اقدام داشته باشند.

وی اظهار داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته در زمینه آسیب های وارده به زیر ساخت و مناطق مسکونی و تجاری مجموعا شش هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان مازندران آسیب دیدند .

نجار گفت: امیدوارم همکاران ما بتوانند با مشارکت مردم نسبت بازسازی واحدها اقدام کنند و برآورد در همه زمینه ها انجام شد و به دولت ۱۴۰ ملیارد تومان پیشنهاد دادیم تاانشاالله پس از بررسی و تامین اعتبار برای جبران خسارت ها اقدام شود.

معاون وزیر کشور با عنوان اینکه امکانات اولیه در اختیار مردم قرار گرفته است افزود: ۴۵۰ هزار متر مربع ایرانیت بین مردم استان توزیع شده است و خوشبختانه بسیاری از سقف ها مرمت شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از هفت استان کشور در هفته گذشته درگیر توفان، باران و سیل بوده اند افزود: تغییر اقلیم، تغییر زمان بارش و نوع بارش، خشکسالی ها، بیابان زایی محصول تغییر اقلیم جدید به شمار می رود.

نجار بر لزوم رعایت موارد ایمنی در ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: با ساخت و سازهای اصولی می توان بخش زیادی از آسیب ها را کاهش داد.