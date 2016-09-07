به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، یک دیپلمات بلندپایه هسته ای کره شمالی که در مذاکرات بین المللی پیشین این کشور در خصوص برنامه هسته ای «پیونگ یانگ» نیز حضور داشت؛ به چین سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، «چون سون هویی» مذاکره کننده ارشد هسته ای کره شمالی به چین سفر کرده است.

این در حالیست که این خبرگزاری از اعلام دلایل این سفر خودداری کرده است.

لازم به ذکر است، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون علت سفر «چون سون هویی» مذاکره کننده ارشد هسته ای کره شمالی به چین گفت: دراین باره اطلاعی ندارم.

سفر دیپلمات بلندپایه هسته ای کره شمالی و عضو مذاکرات بین المللی پیشین این کشور در خصوص برنامه هسته ای به چین در حالی به انجام رسیده است که این کشور به دلیل آزمایش های موشکی اخیر و پرتاب سه موشک بالستیک در دو روز گذشته با محکومیت هایی از سوی برخی کشورها و شورای امنیت سازمان ملل مواجه بوده است.