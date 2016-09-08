حشدالشعبی آماده آزادسازی هر شهری در عراق از تصرف داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سخنگوی حشدالشعبی عراق از آمادگی نیروهای مردمی عراق برای مشارکت در هر عملیات نظامی علیه تروریست های داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش «علی الحسینی» سخنگوی حشدالشعبی در محور شمال اعلام کرد: برخی در داخل عراق که از سوی عوامل خارجی حمایت می شود، شایعاتی را علیه حشدالشعبی منتشر می کنند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: هدف از پخش این شایعات، نادیده گرفتن پیروزی های کسب شده از سوی حشدالشعبی و همچنین جلوگیری از مشارکت آن در عملیات آزادسازی موصل است.

سخنگوی حشدالشعبی تاکید کرد: نیروهای مردمی برای عملیات آزادسازی شهر الشرقاط در استان نینوا آماده اند و منتظر صدور فرمان از سوی فرماندهان برای آزاد کردن هر شهر عراقی از تصرف داعش هستند.