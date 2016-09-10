تیم بانوان کرمانشاه قهرمان مسابقات دو و میدانی کارگران کشور شد

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی کارگران کشور در رده بزرگسالان طی روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد.

وی در تشریح نتایج تیمی این رقابت‌ها افزود: تیم کرمانشاه به عنوان قهرمانی این دور از مسابقات دست یافت، کرمان نائب قهرمان شد و خراسان رضوی در جایگاه سوم قرار گرفت.

امیری ضمن تقدیر از تلاش‌های هیئت دو و میدانی، اداره ورزش و جوانان، فرمانداری و شورای شهر سنقر، کمیته داوران، آقای بنی عامریان پیشکسوت دو و میدانی و سایر مسئولان در برگزاری این رویداد ورزشی گفت: همتی، ناظمی و کیهانی از ورزشکاران شاخص ما در بخش آقایان بودند که عناوین ارزشمندی بدست آوردند.

وی با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات گفت: در ۱۰۰ متر فریده دریابی از کرمان، سمیه سعیدی از خراسان شمالی و فریده هاشمی نسب از کرمان اول تا سوم شدند همچنین در ۴۰۰ متر سعیدی از خراسان شمالی، سهیلا حسنی از زنجان و زهرا بازدیدی از خراسان جنوبی عناوین اول تا سوم را کسب کزدند.

امیری با ادامه توضیحات افزود: در ماده پرتاب دیسک فاطمه خیاطی و مینا باقری از کرمانشاه و زهره خوراشاهی از خراسان شمالی به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم را بدست آوردند.

وی گفت: در ماده ۸۰۰ متر آرزو حیدری از خراسان شمالی، سمیه محمدی از کرمانشاه و فاطمه عزیزی از خراسان رضوی در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین در ۳۰۰۰ متر فاطمه عزیزی از خراسان رضوی، فاطمه نصر از اصفهان و آرزو حیدری از خراسان شمالی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.