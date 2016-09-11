به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «ابراهیم و آتش»، «سرآشپز»، «پسر بچه ای با دوچرخه»، «پاشنه بلند ۲» «میراث پر دردسر»، «زمین آسمانی»، «پیتر بل ۱»، «اصلاح داستان زندگی»، «تعطیلات دوست داشتنی۲»، «عصر یخبندان ۱»، «شاهدا»، «سریع و خشن۲»، «سوغات فرنگ»، «سریع و خشن ۳» و «شکار هیولا» دوشنبه ۲۲ شهریور ماه مصادف با روز عید سعید قربان از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«ابراهیم و آتش»

فیلم تلویزیونی «ابراهیم و آتش» به کارگردانی پوریا آذربایجانی، دوشنبه ۲۲ شهریور ‌ماه ساعت ۹ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سیامک ادیب، مهران ضیغمی، نقی سیف جمالی و امیررضا وزیری آمده است: مردم یک روستا که دچار خشکسالی شده است نذر می کنند تا هر یک گوسفندی را در عید قربان در حرم عبدالعظیم قربانی کنند. برای این کار یک نفر باید گله گوسفندان را تا حرم برساند و قرعه به نام ابراهیم می‌افتد. او به همراه پسرش اسماعیل راهی سفر شده و با مشکلات زیادی مواجه می شوند. آنها در ابتدای جاده به مردی برمی خورند که زنش پا به ماه و بد حال است. آنها راه را کج می کنند و زن را جهت زایمان به بالا ده می رسانند. در ادامه راه ماشینشان خراب می شود و پیاده به راه ادامه می دهند. آنها پس از کمی پیاده روی شب را اطراق می کنند اما گرگان گرسنه بیابان که بوی گوسفندان را شنیده اند به گله حمله می کنند که...

«سر آشپز»

فیلم سینمایی «سر آشپز» به کارگردانی جان ولز، دوشنبه ۲۲ شهریور ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بردلی کوپر، سیئنا میلر و دنیل برول آمده است: آدام جونز سرآشپز با استعدادی است که پس از ترک اعتیاد به مواد مخدر تصمیم می گیرد به دنیای آشپزی بازگردد و ستاره سوم خود را دریافت کند. او به رستوران دوستش تونی می رود و او را مجبور می کند تا در آشپزخانه اش به او فرصتی دوباره دهد و...

شبکه دو سیما

«پسر بچه ای با دوچرخه»

فیلم سینمایی «پسر بچه ای با دوچرخه» به‌ کارگردانی ژان پییر داردانه و لوک داردانه، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سیریل پسر نوجوانی که در مدرسه ای شبانه روزی به سر می برد برای یافتن پدرش به هر شکل ممکن و به بهانه های مختلف به فکر فرار است. او که با قول پدرش مبنی بر بازگشتش بعد از یک ماه به خانه بی صبر و حوصله شده معتقد است که پدرش در انتظار اوست به همین جهت تصمیم می گیرد به خانه پدرش برود اما...

«پاشنه بلند ۲»

فیلم تلویزیونی «پاشنه بلند ۲» به‌ کارگردانی محسن منشی زاده، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

داستان با نقش آفرینی مهدی سلوکی و علی صادقی درباره سحر و سروش زوج جوانی است که زندگی خوبی دارند. پری خواهر بزرگتر سحر او را ترغیب به شکاکیت به سروش می کند. سروش که زندگیش را دوست دارد به رفتارهای آزارنده او اهمیت نمی دهد اما وقتی سحر به شرکت می رود و در کارهای شرکت مداخله می کند سروش هم ناراحت می شود. او برای اینکه سروش را زیر نظر داشته باشد به شرکت می رود و منشی دفتر سروش می شود اما...

«میراث پر دردسر»

فیلم سینمایی «میراث پر دردسر» به کارگردانی سیبیه له تافل، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مکس تیدوف و آنیکا دوبرا آمده است: خانواده ای پر جمعیت با فرزندان کوچکی که دارند همه همسایه ها را از خود ناراحت کرده اند. صاحب خانه قصد دارد آنها را از خانه بیرون کند. مرد خانواده با او دعوا می کند و به او قول می دهد در مدت کوتاهی آنجا را ترک کنند. از آن روز به بعد زن و شوهر به دنبال خانه می گردند اما...

شبکه چهار سیما

«زمین آسمانی»

فیلم سینمایی «زمین آسمانی» به کارگردانی محمدعلی نجفی، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: لیلا خلیلی بازیگر سینما برای ایفای نقش هاجر همسر حضرت ابراهیم در یک فیلم سینمایی دعوت به کار می شود. همزمانی ایفای این نقش و مشکلات زندگی شخصی وی به سیر و سلوکی عارفانه در حین ایفای نقش در خود مکه برای وی منجر می شود.

مهناز افضلی، داریوش ارجمند، رقیه چهره آزاد در فیلم سینمایی «زمین آسمانی» ایفای نقش کرده اند.

شبکه پنج سیما

«پیتر بل ۱»

انیمیشن سینمایی «پیتر بل ۱» به کارگردانی ماریا پیترز، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۹ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان با نقش آفرینی کوئنتین شرام، فرنچ دی گروت، اسجورد متز و جوردی مال خواهیم دید: پیتر بل پسربچه ای بازیگوش است که شیطنت‌هایش در محله و مدرسه باعث دردسرهای کوچکی می شود. پیتر به خاطر شیطنت‌هایش که در شهر در حال زبانزد شدن است مورد توجه خبرنگار روزنامه ای قرار می گیرد و از این به بعد عناوین صفحه اول این روزنامه به شیطنت‌های بل اختصاص داده می شود، که باعث می شود روزنامه از ورشکستگی درآمده و فروش خوبی کند. اما این موفقیت طولی نمی کشد که...

«اصلاح داستان زندگی»

فیلم سینمایی «اصلاح داستان زندگی» به کارگردانی مارک لارنس، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی هاگ گرنت، ویت بالد وین و ونسا وسچه آمده است: کیت مایکر بازیگری است که سال ها موفق به دریافت جایزه اسکار نشده است و فیلمنامه هایش از سوی دیگر تهیه کنندگان مورد اقبال قرار نمی گیرد، به همین دلیل مدتهاست بیکار شده و وضعیت مالی نابسامانی نیز دارد. کیت از آلن یکی از افراد با نفوذ در هالیوود درخواست کمک می کند و آلن او را برای تدریس فیلمنامه نویسی در دانشگاه بیگتون پیشنهاد می‌دهد و...

شبکه کودک

«تعطیلات دوست داشتنی ۲»

فیلم تلویزیونی «تعطیلات دوست داشتنی ۲» به کارگردانی سید وحید حسینی، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مریم سعادت، فرید قبادی، پریسا رضایی، غزاله جزایری، میثاق جمشیدی و محمود تیموری آمده است: نیما و نوشین دو بچه هفت و ۱۰ ساله هستند که پدر و مادرشان به خارج از کشور سفر می‌کنند و در این مدت نیما و نوشین در خانه دایی شان در یک کلبه جنگلی زندگی می‌کنند. بچه‌ها به دلیل شغل پدر و مادرشان که تصویرگر کتاب کودک هستند، با دنیای شخصیت‌ها و قهرمان‌های قصه‌های کودک آشنایی دارند. آنها در کلبه دایی با برخی از این شخصیــت‌ها روبه رو می‌شوند و سفرهای مختلف را با آنها تجربه می‌کنند که...

«عصر یخبندان ۱»

انیمیشن سینمایی «عصر یخبندان ۱» ، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۲۲ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: حمله‌ای توسط گروهی از ببرهای تیز دندان به یکی از دهکده‌های انسان‌ها صورت می‌گیرد و طی آن همسر یکی از افراد قبیله اسکیموها در طول جنگ همراه با بچه‌اش فرار می‌کند. یکی از ببرها به دنبال او می‌رود و او مجبور می‌شود تا خود را در آب بیاندازد. کمی بعد ماموتی تنها همراه با خرس بسیار تنبلی که با او به تازگی آشنا شده است....

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «شاهدا»، «سریع و خشن ۲»، «سوغات فرنگ»، «سریع و خشن ۳» و «شکار هیولا» دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.