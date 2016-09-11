به گزارش خبرنگار مهر، دکتر تورج کرمیان امروز در جمع خبرنگاران با تبریک عید سعید قربان، اظهار داشت: همزمان با عید سعید قربان ۱۶ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی کرمانشاه بر دام های قربانی نظارت بهداشتی و شرعی خواهند داشت.

وی ادامه داد: از طرف شهرداری و اجرائیات شهرداری ۱۵ مکان عرضه و فروش دام قربانی در سطح شهر کرمانشاه در نظر گرفته شده که نیروهای دامپزشکی نیز با حضور در این مکان ها ناظر بهداشتی و شرعی بر دام های قربانی هستند.

به گفته رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه، در داخل شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه نیز یک اکیپ ثابت متشکل از کارشناسان دامپزشکی آماده خدمات رسانی به شهروندان است.

کرمیان از شهروندان خواست که در راستای جلوگیری از انشار بیماری های مشترک بین انسان و دام مانند تب کریمه کنگو، سیاه زخم و تب مالت در روز عید قربان حتی المقدور دام های قربانی خود را برای ذبح به کشتارگاه صنعتی دام بیستون که به صورت رایگان خدمات ارائه می دهد، منتقل کنند.

این مقام مسئول گفت: چنانچه ذبح دام در منازل توسط افراد صورت بگیرد نیز باید فردی که اقدام به انجام این کار می کند از دستکش مخصوص استفاده کرده و پس از ذبح دام نیز گوشت آن تا ۲۴ بعد از کشتار در یخچال و در دمای معمولی(صفر تا چهار درجه سانتیگراد) به منظور صورت گرفتن جمود نعشی نگهداری و سپس به مصرف برسد.

وی اضافه کرد: ذبح دام در معابر و خیابان ها علاوه بر ایجاد آلودگی زیست محیطی موجب انتقال بیماری های قابل انتقال از دام به انسان می شود.

به گفته رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه، شهروندان می توانند از خدمات رایگان نظارت بهداشتی و شرعی بازرسان دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از طریق شماره چهاررقمی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ و همچنین شماره تماس ۳۷۲۴۶۳۲۵ بهره مند شوند.