آماده باش سه اکیپ‌ نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در کشتارگاه رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محبی، از استقرار سه اکیپ ثابت و سیار متشکل از دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی در روز عید قربان خبر داد و گفت: این اکیپها بهمنظور کمک به شهروندان برای خرید و ذبح دامهای سالم، در محل کشتارگاه رودان مستقر شده و خدمات رایگان ارائه میکنند.
وی با اشاره به تمهیدات مدیریت جهاد کشاورزی رودان برای تأمین و عرضه دام زنده در ایام عید، تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی تمامی دامهای کشتاری را از نظر آلودگی به عوامل بیماریزا، بهویژه بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بهدقت بازرسی میکنند تا سلامت مصرفکنندگان تضمین شود.
رئیس اداره دامپزشکی رودان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن هرگونه سؤال یا گزارش در این خصوص، میتوانند با شماره تلفن ۴۲۸۸۲۵۶۵ تماس بگیرند تا پیگیریهای لازم در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
