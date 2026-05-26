۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

آماده باش سه اکیپ‌ نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در کشتارگاه رودان

رودان- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودان از آماده باش سه اکیپ ثابت و سیار متشکل از دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی در کشتارگاه در روز عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محبی، از استقرار سه اکیپ ثابت و سیار متشکل از دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی در روز عید قربان خبر داد و گفت: این اکیپ‌ها به‌منظور کمک به شهروندان برای خرید و ذبح دام‌های سالم، در محل کشتارگاه رودان مستقر شده و خدمات رایگان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به تمهیدات مدیریت جهاد کشاورزی رودان برای تأمین و عرضه دام زنده در ایام عید، تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی تمامی دام‌های کشتاری را از نظر آلودگی به عوامل بیماری‌زا، به‌ویژه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به‌دقت بازرسی می‌کنند تا سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

رئیس اداره دامپزشکی رودان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن هرگونه سؤال یا گزارش در این خصوص، می‌توانند با شماره تلفن ۴۲۸۸۲۵۶۵ تماس بگیرند تا پیگیری‌های لازم در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

