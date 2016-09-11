شماره جدید ماهنامه خیمه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام زائری، مدیرمسئول این ماهنامه در سرمقاله صدوهفدهمین شماره ماهنامه نقدی صریح بر عملکرد نشریه «لثارات» نوشته و عکسالعمل این نشریه در برابر جشن هنرمندان سینما را ضربهای بر فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی دانسته است. سیدعلی ساداترضوی، مداح اهلبیت (ع) نیز از خاطرات خود و دوران شاگردیاش نزد استاد شجریان گفته است.
پرونده این شماره ماهنامه خیمه به «مدیریت مراسم حج» و یادی از حادثه منا اختصاص دارد. در بخش فرهنگ گفتوگویی با محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم «ایستاده در غبار» به همراه نظر دو منتقد سینما درباره این فیلم منتشر شده است. گزارشی از جلسه بررسی و نقد کتاب «رحمت واسعه» که مجموعهای از سخنان آیتالله بهجت (ره) درباره حضرت امام حسین (ع) است نیز در این بخش از مجله به چشم میخورد.
گفتوگوها و یادداشتهایی از دکتر افروغ، دکتر منصوریلاریجانی، دکتر مهدوی در بخشهای دیگر این شماره ماهنامه خیمه منتشر شده است.
ماهنامه خیمه با صاحبامتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا زائری در ۸۰ صفحه و با قیمت ۶۰۰۰ تومان در دکههای مطبوعاتی منتخب و به صورت همزمان نسخه دیجیتال آن در سایت «طاقچه» و «مگ ایران» عرضه شده و در «فروشگاه اینترنتی نشر خیمه» به نشانی nashrekheime.ir به فروش میرسد. شماره آینده ماهنامه خیمه بهصورت ویژهنامه برای ایام محرم منتشر خواهدشد.
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