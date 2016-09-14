به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی آقاجانی پیش از ظهر چهارشنبه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.

نصرالله مرادی فر رئیس بیمارستان آیت الله مدنی در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیمارستان مدنی ترکیبی از دو بیمارستان قلب و کودکان است، اظهار داشت: این بیمارستان تنها مرکزی است که خدمات فوق تخصصی قلب و آنژیوگرافی را در مرکز استان ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان مدنی قبل از افتتاح بیمارستان شهید رحیمی تنها مرکز کودکان بوده است، گفت: در حال حاضر با افتتاح بیمارستان شهید رحیمی به کودکان در هر دو بیمارستان خدمات ارائه داده می شود.

رئیس بیمارستان آیت الله مدنی یکی از محورهای اصلی برنامه معاون وزیر را بازدید از بخش قلب و راه اندازی بیمارستانی به نام ۲۴۷ دانست و افزود: «بیمارستان ۲۴۷» طرح جدید وزارت بهداشت است که در استان های دارای قابلیت درمان سکته های قلبی به شیوه نو و روز دنیا اجرا می شود.

مرادی فر اضافه کرد: پروژه ۲۴۷ را کمتر از یک ماه است که در استان راه اندازی کردیم و جزو استان های موفق کشور در این زمینه هستیم.