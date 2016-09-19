بازار داغ لوازم التحریر در گلستان/ برندهای خارجی می تازند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – امیررضا تازیکه: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، بازار فروش لوازمالتحریر و کیف و کفش هم داغ شده و همه خانواده ها مخصوصا مادران به همراه فرزند خود در بازار شهر به دنبال خرید هستند.
اکثر عرضه کنندگان لوازمالتحریر گرگان در خیابان امام خمینی(ره) و پاسداران قرار دارند که این روزها مشتریان آنها دانشآموزان هستند. با قدم زدن در این دو خیابان می توان متوجه شد که بازار خرید بسیار داغ شده است و پیاده روها مملو از دانشآموزانی است که وسایل تحصیل خود را خریداری کرده اند.
با نگاه به فروشگاههای لوازمالتحریر می توان متوجه شد که اکثر لوازم خارجی است و تنها اجناسی مثل مدادرنگی، دفتر، پاک کن، خودکار و مداد ایرانی هستند که البته کیفیت بسیار خوبی دارند و قیمت بعضی از آنها مثل دفتر نیز از جنس خارجی آن بیشتر است.
شاید جالب باشد که شرکت های تولید دفاتر ایرانی طرح روی جلد خود را بر اساس کارتون ها و حتی تیم های ورزشی خارجی انتخاب می کنند. با رفتن به داخل یک فروشگاه لوازمالتحریر می توان دید که طرح روی جلد دفاتر از کارتون های خارجی مثل انیمیشن ماشین ها و انیمشین ماتر و روح نورانی، تیم های ورزشی مثل بارسلونا و رئال مادرید و شخصیت های بزرگ فوتبال جهان همچون لیونل مسی و کریستیانو رونالدو است.
بعضی از دانشآموزان با دیدن طرح جلد دفاتر به دنبال خرید آنها هستند و از این نظر دفاتر بهخوبی فروش میرود اما برخی پدر و مادرها نیز اولویت کیفیت را صرفنظر کردند و در ابتدای کار قیمت محصول را جویا میشوند که مبادا قیمت بسیار زیادی داشته باشد.
خبرنگار مهر برای بررسی این موضوع به یکی از مغازههای لوازمالتحریر رفت و با خانوادهای که در حال خرید بود، گفتگو کرد.
لباس فرم ۱۰۰ هزارتومانی برای دانشآموز دبیرستانی
سید مریم موسوی به همراه فرزند خود یعنی سینا یوسفی دریکی از فروشگاههای لوازمالتحریر خیابان امام خمینی(ره) گرگان مشغول به خرید بود و به خبرنگار مهر گفت: قرار است برای فرزندم کتابهای دوره دوم دبیرستان را خریداری کنم و کتابهای این دوره از دوره اول حدود پنجتا ۶ کتاب بیشتر شده است.
او به قیمت کتابها اشاره کرد و گفت: قیمت کتابها را وزارت آموزشوپرورش مشخص میکند و خوشبختانه در مراکز خرید کتاب مدرسه مشکلی ازنظر افزایش قیمت وجود ندارد. لوازمالتحریر ازجمله دفتر و جامدادی هم در بازار از کیفیت و تنوعهای بسیار خوبی برخوردار هستند ولی قیمت مغازهها نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.
سینا یوسفی نیز که در سال تحصیلی جدید در پایه دهم مشغول به تحصیل خواهد شد، افزود: مدرسه برای خرید لباس فرم آدرس دو خیاطی را به ما داده است که در یک خیاطی شلوار و در دیگری باید پیراهن را خریداری کنیم اما قیمت هرکدام نیز بیشازحد گِران است.
دانشآموز پایه دهم متوسطه دوم گفت: به دلیل قیمت بالای لباس فرم، تصمیم گرفتیم با خرید پارچه و تحویل دادن آن به خیاطی، لباس دوختهشده خریداری کنیم که هزینه آن نصف لباس فرم آماده است. به دلیل قیمت بالای لباس فرم، تصمیم گرفتیم با خرید پارچه و تحویل دادن آن به خیاطی، لباس دوختهشده خریداری کنیم که هزینه آن نصف لباس فرم آماده است
یوسفی تصریح کرد: برای خرید شلوار به مغازهای در خیابان طهماسبی گرگان رفتیم که قیمت یک شلوار را ۴۰ هزار تومان عنوان کرد و در مغازه دیگر که دریکی از پاساژهای خیابان امام خمینی(ره) گرگان وجود داشت قیمت پیراهن را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد یعنی لباس فرم یک دانشآموز در دوره دوم دبیرستان ۱۰۰ هزار تومان میشود درحالیکه خانواده او باید وسایل دیگری را نیز برای تحصیل در مدرسه خریداری کند و با این مبلغ باید هزینههای زیادی را انجام دهد که در توان بعضی از خانوادهها نیست.
اقبال طرحهای خارجی بیشتر از ایرانی است
مادر یکی دیگر از دانشآموزان که در فروشگاهی از خیابان پاسداران گرگان مشغول خرید لوازمالتحریر مدرسه بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فروشگاههای لوازمالتحریر بیشتر محصولات از اجناس خارجی است و به همین علت هم قیمت آنها از محصولات مشابه ایرانی بالاتر است اما چون کیفیت بهتری دارند مورد استقبال خانوادهها قرار میگیرند. شاید هم بعضی از خانوادهها لوازمالتحریر ایرانی را به خارجی ترجیح دهند.
کبری غریب که فرزندش در سال تحصیلی جدید در پایه اول ابتدایی تحصیل خواهد کرد، افزود: دفاتری که در حال حاضر در فروشگاهها عرضه میشود بیش از ۹۰ درصد ایرانی است و طرح روی جلد آنها نیز متناسب با فروشگاهها تفاوت دارد. در یک فروشگاه بااینکه دفاتر در ایران چاپ میشود اما طرح روی جلد آنها خارجی است و دانشآموزان بیشتر آنها را برای خرید میپسندند.
وی تصریح کرد: البته دفاتری هم با طرحهای ایرانی مثل شهدا ازجمله شهدای مدافع حرم و کارتون و اسباببازیهای ایرانی هم وجود دارد که بعضی از دانشآموزان نیز به آنها علاقهمند هستند. قیمت دفاتر ایرانی هم به نسبت کیفیتی که دارند، بسیار خوب است و مردم میتوانند با خرید از دفاتر ایرانی، از تولید ملی نیز حمایت کنند.
او با اشاره به اینکه بقیه اقلام تحصیلی دانش آموزان از جنس خارجی است، افزود: تراش رومیزی، غلطگیر، زوم کَن، ماژیک و ... چند نمونه از وسایل خارجی موجود در بازار است که هر خانوادهای بعضی از آنها را باید برای فرزندش تهیه کند.
شاید طرح و نقشهایی که بر روی لوازمالتحریر ایرانی استفاده میشود برای خیلی از دانش آموزان جذابیت داشته باشد و آنها به این دلیل آنها را خریداری کنند اما بررسیهای میدانی نشان میدهد توجه دانش آموزان به طرحهای خارجی بیشتر است. شاید به این دلیل است که برخی تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را با طرحهای خارجی روانه بازار میکنند.
مشاور دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع) گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر به این مسئله اشاره کرد و گفت: کودکان و نوجوانان با توجه به جذابیت و هیجانانگیز بودن، عکسهای شخصیتهای موردنظر خود را طبقهبندی میکنند.
محمد رباطی ادامه داد: در این وضعیت انفعالی، آنها تخیلات و رؤیاهای خود را در این طرحها تجربه میکنند و گاهی هم به همانندسازی باشخصیتهای موردعلاقه و پرشور و نشاط میپردازند و گاهی نیز برای فرار از واقعیات پیرامون خود به این موارد روی میآورند.
شخصیتهای کارتونی غربی خشونت را رواج میدهند
او افزود: اما جالبترین مسئلهای که در ارتباط با این شخصیتهای کارتونی خشونتآمیز نامناسب میتوان مطرح کرد این است که بسیاری از مخاطبانی که این طرحها را درخواست میکنند به نسل کودک و نوجوان امروز تعلق دارند و کودکان امروز، شخصیتها، پدران مادران، مدیران و برنامه ریزان فردای ما هستند که باید نسبت به تولید طرحها با محتوای سالم و سازنده، منطبق بر آموزهها و باورهای دینی بسیار حساس باشیم.
وی با اشاره به اینکه طرحهای تولیدشده نامتعارف به میزان زیادی رفتارهای خشونتآمیز را به نمایش میگذارند، گفت: کالاهای فرهنگی مانند لوازمالتحریر حاوی پیامهایی هستند بنابراین باید کاری کنیم تا این کالاها برگرفته از الگوهای ایرانی و اسلامی باشد و به این صورت میتوانیم به انتقال فرهنگ به معنای صحیح آن کمک کنیم. جامعه تا حدودی به طرحهای ایرانی و اسلامی اقبال نشان داده اما هنوز فاصله زیادی تا حد مطلوب باقیمانده است
پژوهشگر حوزه آسیبهای اجتماعی نوجوان گفت: امروزه کشور ما به لحاظ فرهنگی در حال پوستاندازی است و غفلت از این امر صدمات جبرانناپذیری به نسل آینده وارد خواهد کرد. جامعه تا حدودی به طرحهای ایرانی و اسلامی اقبال نشان داده اما هنوز فاصله زیادی تا حد مطلوب باقیمانده است که این امر مستلزم تشکیل کارگروهی متخصص و باانگیزه برای مطالعه فرهنگ و الگوهایی ایرانی - اسلامی و استخراج موارد موردنیاز از آن برای افزایش جذابیت این طرحها است.
نایبرئیس اتحادیه لوازمالتحریر شهرستان گرگان که خودش هم در خیابان پاسداران گرگان فروشگاه لوازمالتحریر دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته خانوادهها منتظر کاهش قیمت لوازمالتحریر بودند اما قیمتها کاهش پیدا نکرد و حتی افزایش هم یافت.
کامران صالحی تصریح کرد: قیمت دفاتر ایرانی در بازار از ۶۰۰ تومان تا هشت هزار تومان است و دفتر کلاسوری هم قیمتی نزدیک به ۱۸ هزار تومان دارد. مدادهای ایرانی نیز قیمتی حدود ۵۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ تومان دارند درحالیکه قیمت مدادهای خارجی از یک هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تومان است.
طرح و نقش لوازمالتحریر باید بر اساس باورهای دینی باشد
نایبرئیس اتحادیه لوازمالتحریر شهرستان گرگان گفت: در فروشگاه خودم لوازمالتحریر ایرانی و خارجی وجود دارد و تقریباً تعداد آنها نیز با یکدیگر برابر است. مدادهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار هستند و نسبت به کالای خارجی نیز بیشتر مورد استقبال خانوادهها قرار میگیرند اما در کالاهای دیگر بعضی از خانوادهها از کالای خارجی و بعضی نیز از کالای ایرانی استفاده میکنند.
صالحی افزود: بر اساس اعلام اتحادیه، فروشگاههای لوازمالتحریر ۱۵ درصد سود میکنند و در مواقعی هم ما به خانوادههایی که درخواست تخفیف میکنند، تخفیف میدهیم و قیمت کالا راکمی کمتر میکنیم. قیمت محصولات ایرانی و خارجی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و خانوادهها هم بر اساس سلیقه فرزندشان محصولات لوازمالتحریر را خریداری میکنند.
تا پایان فصل تابستان فرصت کمی باقی است و همه دانش آموزان به همراه خانواده های خود در حال خرید اقلام مدرسه هستند. انتظار می رود تا با بازرسی و نظارت درست بر روی فروشگاه ها، شاهد افزایش قیمت و گرانی کالاها نباشیم.
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