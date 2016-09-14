ورود اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ مداح لرستانی به سامانه «طوبی»

اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به فعالیت های پنج ماه اول سازمان تبلیغات اسلامی استان در حوزه تشکل های دینی و انجمن های اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای سال جاری و مصادف با ولادت حضرت زهرا (س) تعداد ۴۵ نفر از مداحان شاخص استان با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

وی به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۱۶۸ مسجد استان اشاره کرد و گفت: در این مراسم معنوی ۱۷ هزار و ۶۴۰ نفر معتکف شرکت کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۶۱ نفر زن و سه هزار و ۱۷۹ نفر مرد بودند.

کارشناس تشکل های دینی و انجمن های اسلامی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه تا کنون اطلاعات هزار و ۳۵۳ مداح لرستانی در سامانه «طوبی» ثبت شده است، عنوان کرد: همچنین در سامانه ثبت اطلاعات تشکل های دینی ۴۷ کانون و سه انجمن ثبت شده است.

آقایی شرکت در جلسات توجیهی، آموزشی کارشناسان تشکل های دینی در تهران به مدت سه روز را از دیگر اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سال جاری دانست و افزود: از دیگر اقدامات این اداره کل، هماهنگی و اعزام رئیس کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی در جلسات کشوری به صورت فصلی بوده است.