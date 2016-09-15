تصویب اجرای طرح ملی بازسازی بافت کهن دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده ظهر امروز پنجشنبه در آیین بهره برداری از ۱۷ پروژه خدماتی و عمرانی شهرداری دزفول که با حضور مسئولان در میدان شیخ انصاری برگزار شد، اظهار کرد: در سه سال گذشته با یک فضای رکودی در بحث اقتصاد و بودجه مواجه شده ایم به طوری که اکنون ۹۰ درصد شهرداری های کشور برای اعتبارات به مجموعه خود متکی هستند.

وی افزود: سالهاست که با معضل عدم بهسازی بافت قدیم، مرکز شهر و بافت حاشیه شهر دزفول مواجه هستیم که شهرداری به دلیل مشکلات اعتباری که با آن دست و پنجه نرم می کند از رفع این مشکل عاجز بود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ۲ سال و نیم گذشته از طریق شهرداری و فرمانداری دزفول در حال پیگیری از طریق وزارت راه و شهرسازی برای بازسازی بافت کهن دزفول هستیم که خوشبختانه به نتایج خوبی در این زمینه رسیده ایم.

پاپی زاده از مصوب شدن طرح ملی بازسازی بافت کهن دزفول برای نخستین بار در خوزستان و استان های همجوار خبرداد و گفت: استارت کار زده شده و فاز اول این طرح با تعریف چند پروژه در بافت حاشیه و مرکزی شهر نیز آغاز شده، ضمن اینکه پیمانکار اجرای این طرح بزرگ ملی نیز تعیین شده است.

وی یادآور شد: قطعا با اجرای این طرح ملی بهسازی و بازسازی بافت کهن دزفول شاهد رونق گردشگری و ایجاد یک فضای مسکونی بسیار مطلوب برای مردم دزفول خواهیم بود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث راه آهن دزفول در پایان آذرماه سال جاری خبر داد و عنوان کرد: پس از ۲ سال و نیم پیگیری توانستیم موافقت اجرای راه آهن در دزفول را اخذ کنیم که فاز اول این طرح در حال اجرا و در مرحله میخ کوبی است، ضمن اینکه فاز دوم که نقشه برداری و شروع عملیات اجرایی است تا پایان آذرماه امسال آغاز می شود.

پاپی زاده در پایان، از تلاش های شهرداری و شورای اسلامی شهر دزفول برای افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی فراوان در سطح شهر با وجود مشکلات اعتباری تقدیر و ابزار امیدواری کرد که با روی کار آمدن ریاست جدید در شورا تعامل بین شهرداری و شورای شهر دزفول بیش از گذشته شود.